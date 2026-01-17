Arda Güler protestoları susturdu, maçı kazandırdı!

Real Madrid'in maçı çözmesinde Arda Güler'in etkisi devam ediyor; bu kez asist yaptı.🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷pic.twitter.com/zthr3DwEFv https://t.co/l0RQFladIy



karşılaşmanın en iyi oyuncusu seçildi







İspanya Ligi'nde Real Madrid, protestoların altında Levante maçına çıktı.İlk yarısı golsüz biten maçın ikinci yarısında Arda Güler oyuna girdi, Real Madrid'de goller geldi. Mücadele İspanyol devinin 2-0'lık üstünlüğüyle bitti.Önce İspanya Süper Kupası'nda Barcelona'ya kaybeden ve Xabi Alonso ile yollarını ayıran Real Madrid, sonrasında hafta içi Alvaro Arbeloa yönetimindeki ilk maçında Albacete'ye 3-2 yenildi ve Kral Kupası'ndan da elendi.Bernabeu'da Alvaro Arbeloa yönetiminde ilk maçına çıkan Real Madrid'de maç öncesi ve maç sırasında futbolcular devamlı olarak ıslıklandı. Başkan Florentino Perez için ise istifa tezahüratları yapıldı.Real Madrid'de bütün futbolcular neredeyse ıslıklanırken, Arda Güler 46. dakikada alkışlarla oyuna dahil oldu. Eduardo Camavinga'nın yerine oyuna dahil olan Arda Güler, Real Madrid'in hücumda hareketlenmesini sağladı.Arda Güler'in pasına koşan Kylian Mbappe, 57. dakikada ceza sahasında yerde kaldı ve Real Madrid penaltı kazandı. Kylian Mbappe penalyı gole çevirerek Real Madrid'i 1-0 öne geçirdi.Oyuna girdikten sonra olumlu işler yapan Arda Güler, 65. dakikada harika bir korner kullandı ve Asencio'nun kafa vuruşu sonrası skor 2-0 oldu. Kalan bölümde oyunun üstünlüğünü bırakmayan Real Madrid gol bulamadı ama maçı kazandı.Öte yandan milli futbolcumuz Arda Güler,Bu galibiyetini ardından puanını 48'e yükselten Real Madrid, maç fazlasıyla Barcelona ile farkı 1'e düşürdü. Küme düşme hattındaki Levante 14 puanda kaldı.İspanya Ligi'nde gelecek hafta Real Madrid, Villarreal'e konuk olacak. Levante, Elche'yi ağırlayacak.