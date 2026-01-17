18 Ocak
Arda Güler protestoları susturdu, maçı kazandırdı!

İspanya LaLiga'nın 20. hafta maçında Real Madrid, konuk ettiği Levante'yi 2-0 mağlup etti. Real Madrid'in protestoların altında oynadığı maça Arda Güler damga vurdu.

Arda Güler protestoları susturdu, maçı kazandırdı!
İspanya Ligi'nde Real Madrid, protestoların altında Levante maçına çıktı.

İlk yarısı golsüz biten maçın ikinci yarısında Arda Güler oyuna girdi, Real Madrid'de goller geldi. Mücadele İspanyol devinin 2-0'lık üstünlüğüyle bitti.

Önce İspanya Süper Kupası'nda Barcelona'ya kaybeden ve Xabi Alonso ile yollarını ayıran Real Madrid, sonrasında hafta içi Alvaro Arbeloa yönetimindeki ilk maçında Albacete'ye 3-2 yenildi ve Kral Kupası'ndan da elendi.

PROTESTOLARLA GEÇEN MAÇ!


Bernabeu'da Alvaro Arbeloa yönetiminde ilk maçına çıkan Real Madrid'de maç öncesi ve maç sırasında futbolcular devamlı olarak ıslıklandı. Başkan Florentino Perez için ise istifa tezahüratları yapıldı.

SADECE ARDA GÜLER ALKIŞLANDI VE...

Real Madrid'de bütün futbolcular neredeyse ıslıklanırken, Arda Güler 46. dakikada alkışlarla oyuna dahil oldu. Eduardo Camavinga'nın yerine oyuna dahil olan Arda Güler, Real Madrid'in hücumda hareketlenmesini sağladı.

Arda Güler'in pasına koşan Kylian Mbappe, 57. dakikada ceza sahasında yerde kaldı ve Real Madrid penaltı kazandı. Kylian Mbappe penalyı gole çevirerek Real Madrid'i 1-0 öne geçirdi.

ARDA GÜLER'DEN BİR DE ASİST!

Oyuna girdikten sonra olumlu işler yapan Arda Güler, 65. dakikada harika bir korner kullandı ve Asencio'nun kafa vuruşu sonrası skor 2-0 oldu. Kalan bölümde oyunun üstünlüğünü bırakmayan Real Madrid gol bulamadı ama maçı kazandı.


ARDA, EN İYİ OYUNCU SEÇİLDİ

Öte yandan milli futbolcumuz Arda Güler, karşılaşmanın en iyi oyuncusu seçildi



Bu galibiyetini ardından puanını 48'e yükselten Real Madrid, maç fazlasıyla Barcelona ile farkı 1'e düşürdü. Küme düşme hattındaki Levante 14 puanda kaldı.

İspanya Ligi'nde gelecek hafta Real Madrid, Villarreal'e konuk olacak. Levante, Elche'yi ağırlayacak.

