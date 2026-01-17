18 Ocak
Gençlerbirliği-Samsunspor
1-1
18 Ocak
Alanyaspor-Fenerbahçe
2-383'
18 Ocak
Kasımpaşa-Antalyaspor
0-0
18 Ocak
Lyon-Brest
22:45
18 Ocak
Rennes-Le Havre
1-1
18 Ocak
Nantes-Paris FC
1-2
18 Ocak
Strasbourg-Metz
2-1
18 Ocak
AC Milan-Lecce
22:45
18 Ocak
Torino-Roma
0-281'
18 Ocak
Bologna-Fiorentina
1-2
18 Ocak
Parma -Genoa
0-0
18 Ocak
Real Sociedad-Barcelona
23:00
18 Ocak
Atletico Madrid-Alaves
1-0
18 Ocak
Celta Vigo-Rayo Vallecano
2-053'
18 Ocak
Getafe-Valencia
0-1
18 Ocak
Aston Villa-Everton
0-1
18 Ocak
Wolves-Newcastle
0-0
18 Ocak
Augsburg-Freiburg
2-2
18 Ocak
VfB Stuttgart-Union Berlin
1-1
18 Ocak
Ümraniye-Serik Belediyespor
5-0
18 Ocak
Boluspor-Sarıyer
1-2
18 Ocak
Erzurumspor-Amed Sportif
2-0
18 Ocak
Kocaelispor-Trabzonspor
1-2
18 Ocak
Senegal-Fas
22:00

Sunderland, ligde hasretini bitirdi!

İngiltere Premier Lig'de Sunderland, sahasında Crystal Palace'ı 2-1 mağlup etti. Sunderland, ligde beş maç sonra galip geldi.

calendar 17 Ocak 2026 19:52
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Sunderland, sahasında Crystal Palace'ı ağırladı. Sunderland, maçı 2-1'lik skorla kazandı.

Crystal Palace, 30. dakikada Yeremi Pino ile 1-0 öne geçti. Sunderland, Enzo Le Fee'nin 33. dakikada attığı golle soyunma odasına 1-1 ile gitti.

Sunderland, Brian Brobbey'in 71. dakikada attığı golle maçı 2-1 kazandı.

Premier Lig'de beş hafta sonra kazanan Sunderland, 33 puana yükseldi. Ligdeki galibiyet hasreti yedi maça yükselen Crystal Palace, 28 puanda kaldı.

Sunderland, ligin bir sonraki haftasında West Ham United deplasmanına gidecek. Crystal Palace, sahasında Chelsea'yi konuk edecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
