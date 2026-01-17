İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Sunderland, sahasında Crystal Palace'ı ağırladı. Sunderland, maçı 2-1'lik skorla kazandı.



Crystal Palace, 30. dakikada Yeremi Pino ile 1-0 öne geçti. Sunderland, Enzo Le Fee'nin 33. dakikada attığı golle soyunma odasına 1-1 ile gitti.



Sunderland, Brian Brobbey'in 71. dakikada attığı golle maçı 2-1 kazandı.



Premier Lig'de beş hafta sonra kazanan Sunderland, 33 puana yükseldi. Ligdeki galibiyet hasreti yedi maça yükselen Crystal Palace, 28 puanda kaldı.



Sunderland, ligin bir sonraki haftasında West Ham United deplasmanına gidecek. Crystal Palace, sahasında Chelsea'yi konuk edecek.



