Dursun Özbek, soyunma odasına gitti!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Gaziantep FK maçının ardından soyunma odasına gitti.
GALATASARAY'DA YAŞANANLAR
Galatasaray, sahasında ağırladığı Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Galatasaraylı taraftarlar, Gaziantep FK'nın öne geçtiği gol ve maç sonrası yönetime tepki gösterdi.
DURSUN ÖZBEK'TEN HAMLE
Gaziantep'in golünün ardından yönetim aleyhine istifa tezahüratı yapan sarı-kırmızılı taraftarlar, maç sonunda ise, "Aciz yönetim istemiyoruz." ve, "Transferler nerede?" tezahüratları yaptı.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yaşananların ardından Gaziantep FK maçı sonrası soyunma odasına gitti.
