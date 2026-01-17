Süper Lig'de 18. hafta maçında Galatasaray, sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan mücadele 1-1 sona erdi.
Gaziantep FK, 73. dakikada Muhammed Bayo'nun attığı golle Galatasaray karşısında 1-0 öne geçti. Galatasaray, bu gole 84. dakikada Barış Alper Yılmaz ile cevap verdi.
Galatasaray, bu sonuçla ligin ikinci yarısına kayıpla başladı. Sarı-kırmızılılar, bu beraberlikle 43 puana yükseldi.
Galatasaray'ın ligdeki en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin ligde 39 puanı bulunuyor. Fenerbahçe, ligin bu haftasında pazar günü Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerin kazanması durumunda Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı 1'e düşecek.
Gaziantep FK, bu beraberlikle birlikte 24 puana yükseldi.
Galatasaray, ligin bir sonraki haftasında Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, hafta arasında ise çarşamba günü Şampiyonlar Ligi maçında sahasında Atletico Madrid'i ağırlayacak. Gaziantep FK, ligin bir sonraki haftasında Konyaspor'u konuk edecek.
GALATASARAY'IN KADROSU
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşılaşan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Fenerbahçe'ye 2-0 kaybedilen Turkcell Süper Kupa maçının ilk 11'ine göre 2 değişikliğe gitti.
Süper Lig'de ilk yarıyı en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde lider tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, ikinci devreyi RAMS Park'taki Gaziantep FK müsabakasıyla açtı.
Galatasaray, karşılaşmaya Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mario Lemina, İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi 11'i ile başladı.
Ev sahibi ekibin yedek kulübesinde Batuhan Şen, Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Yusuf Dağhan Karaman, Eyüp Can Karasu, Cihan Akgün, Kazımcan Karataş görev bekledi.
Teknik direktör Okan Buruk, Fenerbahçe'ye Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 2-0 kaybedilen Turkcell Süper Kupa final maçının ilk 11'inde biri mecburi 2 değişiklik yaptı.
Kaleyi Günay Güvenç'in yerine Uğurcan Çakır'a emanet eden Buruk, orta sahada sarı kart cezalısı Lucas Torreira'nın yerine İlkay Gündoğan'ı oynattı.
DAVINSON SANCHEZ'E PLAKET
Galatasaray Kulübü, Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez'e sarı-kırmızılı formayla 100 maça çıktığı için plaket verdi.
Turkcell Süper Kupa finalindeki Fenerbahçe derbisiyle Galatasaray kariyerindeki 100. resmi maçına çıkan Sanchez'e plaketini ve sırtında 100 yazan formayı kulüp başkanı Dursun Özbek takdim etti.
Öte yandan maç öncesinde farklı yaş kategorilerinde kupa kazanan yüzme sporcuları tribünleri selamladı.
TRİBÜNLERDE BÜYÜK BOŞLUKLAR
Galatasaray taraftarı, Gaziantep FK maçına ilgi göstermedi.
Son sezonlarda iç sahada 45 binden fazla seyirci ortalaması yakalayan sarı-kırmızılı ekip, Gaziantep FK maçını yaklaşık 35 bin taraftar önünde oynadı. Tribünlerdeki büyük boşluklar dikkati çekti.
SKOR TABELASI YENİLENDİ
Galatasaray Kulübü, RAMS Park'taki skor tabelalarını yenilemeyi tamamladı.
Sezon başında tribünler arasına 2 şerit halinde LED ekranlar yerleştiren sarı-kırmızılı kulüp, stadın içi ve dışındaki ışıklandırmaları da değiştirerek atmosferi daha etkileyici hale getirdi. LED ekranlardan ciddi reklam geliri elde eden Galatasaray, skorbordları da değiştirme kararı aldı.
İlk olarak değişimine başlanan Güney Tribünü üstündeki skorbord tamamlanarak 22 Kasım 2025'teki Gençlerbirliği müsabakasında faaliyete geçirildi.
Galatasaray Kulübü, Kuzey Tribünü'ndeki tabelayı yenileme çalışmalarını da tamamladı.
Eskisine göre 3 kat büyüyen (240 metrekare) skorbordlarda müsabaka bilgilerinin yanı sıra reklamlara da yer verilecek. Kulüp yönetimi, söz konusu ekranlarda yayımlanan reklamlardan da gelir elde etmeyi hedefliyor.
BURAK YILMAZ SAHA KENARINDA YOK
Kırmızı-siyahlı takımda teknik direktör Burak Yılmaz, cezası nedeniyle müsabakada görev yapamadı.
Gaziantep FK'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Kocaelispor ile oynadığı maçta hakeme yönelik tepkisinden dolayı kırmızı kart gören genç teknik adam, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği tarafından tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildi.
Cezası henüz açıklanmayan Burak Yılmaz, hakkındaki tedbir kararından dolayı soyunma odası ve yedek kulübesine giremedi.
GAZİANTEP'TE 3 DEĞİŞİKLİK
Kırmızı-sihaylı takımın teknik direktörü Burak Yılmaz, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Kocaelispor müsabakasının ilk 11'ine göre 3 değişikliğe gitti.
Gaziantep FK, Galatasaray mücadelesine Zager Gören, Nazım Sangare, Nihad Mujakic, Arda Kızıldağ, Ogün Özçiçek, Melih Kabasakal, Luis Perez, Yusuf Kabadayı, Alexandru Maxim, Denis Draguş, Mohamed Bayo 11'i ile çıktı.
Güneydoğu Anadolu temsilcisinin yedek kulübesinde Burak Bozan, Cristian Sorescu, Mervan Müjdeci, Ali Osman Kalın, Karamba Gassama, Victor Ntino-Emo Gidado, Christopher Lungoyi ve Muhammet Akmelek görev bekledi.
Burak Yılmaz, Galatasaray karşısında cezalı Tayyip Talha Sanuç ve Drissa Camara'dan yararlanamadı. Yılmaz, 1-0 kazandıkları Kocaelispor mücadelesinde ilk 11'de oynattığı yeni transfer Karamba Gassama'yı ise yedeğe çekti.
Genç teknik adam, bu oyuncuların yerine Melih Kabasakal ile yeni transferler Nihad Mujakic ve Denis Draguş'u sahaya sürdü.
GALATASARAY TEHLİKESİ
Galatasaray, karşılaşmanın 10. dakikasında tehlikeli oldu. Bu dakikada sol kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz, rakibinden sıyrıldıktan sonra topu sürdü ve ceza sahasına yerden bir orta gönderdi. Bu topta gelişine kaleyi bulmak isteyen Yunus Akgün'ün vuruşu dışarıya gitti.
GALATASARAY ETKİLİ GELDİ
Galatasaray, mücadelenin 22. dakikasında yine etkili oldu. Bu dakikada Barış'ın sağdan kullandığı kornerde Lemina ve Sallai, arka direkte boşta kaldı. Boş pozisyonda boştaki Lemina'nın vuruşu dışarıya gitti.
UĞURCAN, GAZİANTEP'E İZİN VERMEDİ
Galatasaray kalecisi Uğurcan Çakır, 29. dakikada iki pozisyonda kalesinde gole izin vermedi. Gaziantep FK'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Maxim ortayı yaptı, ceza sahasında bulunan Arda'nın kafa vuruşunun ardından sağına uzanan kaleci Uğurcan Çakır, topu çıkardı. Devam eden pozisyonda Maxim, yeniden sağ kanatta topla buluştu ve ortasını yaptı. Arda'nın kafa vuruşu yine Uğurcan Çakır'da kaldı.
İLK YARIDA GOL ÇIKMADI
Galatasaray ile Gaziantep FK arasındaki maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve ilk devre 0-0 tamamlandı.
Galatasaray, Gaziantep FK karşısında ilk yarıda isabetli şut çekemedi. Sarı-kırmızılılar, ligin ilk yarısında oynanan Beşiktaş maçından bu yana ikinci kez ilk devreyi isabetli şut çekemeden tamamladı.
GAZİANTEP ETKİLİ BAŞLADI
Gaziantep FK, Galatasaray karşısında 50. dakikada etkili oldu. Bu dakikada Gaziantep FK'nin geliştirdiği hızlı hücumda ceza sahasına koşu yapan Bayo sağ çaprazda kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda sağ ayağıyla topa dokundu, savunmada Sanchez'den seken topu Uğurcan çıkardı. Ardından Sanchez topu uzaklaştırdı.
ICARDI! DIŞARIYA GÖNDERDİ!
Galatasaray, 58. dakikada Mauro Icardi ile etkili geldi. Bu dakikada Abdülkerim'in ceza sahasına gönderdiği topta Mauro Icardi'nin kafa vuruşu dışarıya gitti.
GALATASARAY GOLE YAKLAŞTI
Galatasaray, karşılaşmanın 71. dakikasında gole çok yaklaştı. Kullanılan kornerde Mario Lemina'nın kafa vuruşu kaleci Zafer'den döndü.
GAZİANTEP FK ÖNE GEÇTİ
Gaziantep FK, 73. dakikada Galatasaray karşısında öne geçti. Bu dakikada ceza sahasında çapraz pozisyonda topla buluşan Yusuf Kabadayı'nın şutu savunmadan sekti ve Muhammed Bayo'nun önünde kaldı. Bayo, yakın mesafeden topu ağlara gönderdi.
GALATASARAY'DA TEPKİ
Galatasaraylı taraftarlar, Gaziantep FK'nın golü sonrası yönetim aleyhine tezahüratta bulundu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, kendi oyuncularını ise ıslıklarla protesto etti.
GALATASARAY'DAN EŞİTLİK GOLÜ
Galatasaray, 84. dakikada Barış Alper Yılmaz ile 1-1'lik beraberlik golünü buldu. Bu dakikada sol kanattan kullanılan uzun taç atışı arka direkteki Barış Alper'e geldi. Barış Alper, yaptığı vuruşla takımına 1-1'lik beraberliği getirdi.
BERABERLİK ÇIKTI
Maçta başka gol olmadı ve Galatasaray - Gaziantep FK mücadelesi 1-1 tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
10. dakikada sol kanattan 3 oyuncuyu çalımlayarak ceza sahasına sokulan Barış Alper Yılmaz'ın pasında penaltı noktası yakınında topla buluşan Yunus Akgün'ün vuruşunda meşin yuvarlak, kale direğinin üstünden auta gitti.
21. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sağ taraftan kullandığı kornerde arka direkteki Lemina'nın bekletmeden vuruşunda top, az farkla oyun alanını terk etti.
24. dakikada Sane'nin sağ kanattan ortasında penaltı noktası yakınındaki Icardi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kale direğinin üstünde auta çıktı.
29. dakikada Maxim'in sağdan kullandığı kornerde penaltı noktasında iyi yükselen Arda Kızıldağ'ın kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, sağına uzanarak meşin yuvarlağı çeldi. Galatasaray savunmasının uzaklaştıramadığı topu Maxim, arka direğe ortaladı. Nazım Sangare'nin kafa vuruşunda Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kontrol etti.
Maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
50. dakikada Draguş'un pasında savunma arkasına sarkan Bayo, kaleciyle karşı karşıya kaldıktan sonra ceza sahası sağ çaprazından vuruşunu yaptı. Kaleci Uğurcan Çakır'ın kurtarışı sonrası Sanchez, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
58. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın soldan ortasında penaltı noktası üzerindeki Icardi'nin kafa vuruşunda top, üstten auta çıktı.
71. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktasında iyi yükselen Lemina'nın kafa vuruşunda kaleci Zafer Görgen, sağına uzanarak meşin yuvarlağı çeldi.
73. dakikada Gaziantep FK, öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına giren Yusuf Kabadayı'nın şutunda Abdülkerim Bardakcı'ya çarpan top, altıpas önündeki Bayo'da kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak, ağlarla buluştu: 0-1.
84. dakikada Galatasaray, beraberliği yakaladı. Kazımcan Karataş'ın soldan kullandığı taçta uzak direkteki Barış Alper Yılmaz, seken topa bekletmeden yaptığı vuruşla ağları sarstı: 1-1.
89. dakikada Maxim'in ceza sahası dışı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta Mujakic'in penaltı noktası yakınından kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, soluna yatarak topu çeldi.
90+5. dakikada Gassama'nın pasında ceza sahası sağ çaprazında kaleci ile karşı karşıya kalan Bayo'nun şutunda top, uzak direğin dibinden auta gitti.
Müsabaka, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Stat: RAMS Park
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Hakan Yemişken, Bilal Gölen
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Dk. 74 Kazımcan Karataş), Lemina, İlkay Gündoğan (Dk. 79 Ahmed Kutucu), Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Icardi
Gaziantep FK: Zafer Görgen, Nazım Sangare, Arda Kızıldağ, Mujakic, Perez, Ogün Özçiçek, Melih Kabasakal, Yusuf Kabadayı (Dk. 90+1 Lungoyi), Maxim (Dk. 90+1 Gidado), Bayo, Draguş (Dk. 63 Gassama)
Goller: Dk. 73 Bayo (Gaziantep FK), Dk. 84 Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 53 Nazım Sangare, Dk. 70 Perez (Gaziantep FK), Dk. 53 Barış Alper Yılmaz, Dk. 78 Icardi, Dk. 90+4 Lemina, Abdülkerim Bardakcı (maçın ardından) (Galatasaray)
