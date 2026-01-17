18 Ocak
Gençlerbirliği-Samsunspor
1-1
18 Ocak
Alanyaspor-Fenerbahçe
2-380'
18 Ocak
Kasımpaşa-Antalyaspor
0-0
18 Ocak
Lyon-Brest
22:45
18 Ocak
Rennes-Le Havre
1-1
18 Ocak
Nantes-Paris FC
1-2
18 Ocak
Strasbourg-Metz
2-1
18 Ocak
AC Milan-Lecce
22:45
18 Ocak
Torino-Roma
0-278'
18 Ocak
Bologna-Fiorentina
1-2
18 Ocak
Parma -Genoa
0-0
18 Ocak
Real Sociedad-Barcelona
23:00
18 Ocak
Atletico Madrid-Alaves
1-0
18 Ocak
Celta Vigo-Rayo Vallecano
1-050'
18 Ocak
Getafe-Valencia
0-1
18 Ocak
Aston Villa-Everton
0-1
18 Ocak
Wolves-Newcastle
0-0
18 Ocak
Augsburg-Freiburg
2-2
18 Ocak
VfB Stuttgart-Union Berlin
1-1
18 Ocak
Ümraniye-Serik Belediyespor
5-0
18 Ocak
Boluspor-Sarıyer
1-2
18 Ocak
Erzurumspor-Amed Sportif
2-0
18 Ocak
Kocaelispor-Trabzonspor
1-2
18 Ocak
Senegal-Fas
22:00

Mersin Spor ligin ikinci yarısında çıkışa geçmek istiyor

Mersin Spor, yoğun geçen ilk yarının ardından yeni başantrenörü Carles Duran Ortega yönetiminde lige odaklanarak ikinci yarıda çıkış yapmayı ve Glint Manisa Basket maçıyla galibiyet serisi başlatmayı hedefliyor.

calendar 17 Ocak 2026 17:11
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Mersin Spor ligin ikinci yarısında çıkışa geçmek istiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



 Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Mersin Spor, 2025-2026 sezonun ikinci yarısında çıkış yakalamayı hedefliyor.

Mersin ekibi, bu sezonun ilk yarısını hem ligde hem de Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yoğun maç trafiğiyle geçirdi.

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamalarını geçme başarısı göstererek play-in etabına kalan Mersin Spor, bu turda 2 kez karşılaştığı Fransa ekibi Le Mans Sarthe Basket'e yenilerek organizasyona veda etti.


Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ise çıktığı 15 karşılaşmada 4 galibiyeti ve 11 yenilgisi bulunan Mersin Spor, ligde 19 puanla 13. sırada yer buldu.

Lige odaklanan Mersin ekibi, sezonun ikinci yarısının ilk maçında yarın saat 13.00'de Servet Tazegül Spor Salonu'nda Glint Manisa Basketi ağırlayacak. Bu karşılaşmadan galibiyet almak isteyen Mersin Spor, ikinci yarıda çıkış yaparak üst sıralarda yer almayı istiyor.

- "Oyuncularıma güvenim tam"

Mersin Spor Başantrenörü Carles Duran Ortega, AA muhabirine, takımın başına yeni geldiğini ve Mersin'de mutlu olduğunu söyledi.

Takım olarak biraz zamana ihtiyaçlarının olduğunu anlatan Ortega, ligin ikinci yarısında başarı hedeflediklerini belirtti.

Ortega, ikinci yarının uzun bir periyot olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Geliştirmemiz ve yapmamız gereken gereken bir sürü şey var. Bizim için skor tek önemli şey değil. Önemli olan sahada ne kadar geliştiğin ve uğraştığındır. Geliştikçe skora da yansıyacaktır. Hem hücumda hem savunmada oynamamız çok önemli. Oyuncularıma güvenim tam. Oyuncu grubumla elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Glint Manisa Basket maçı bizim için önemli. İkinci yarının ilk maçını oynayacağız. Keyif almak istiyoruz."

Ortega, taraftarların desteğinin önemli olduğunu belirterek, herkesi maça beklediklerini kaydetti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 11 7 0 41 16 40
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 10 4 18 17 22
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.