18 Ocak
Gençlerbirliği-Samsunspor
1-1
18 Ocak
Alanyaspor-Fenerbahçe
2-267'
18 Ocak
Kasımpaşa-Antalyaspor
0-0
18 Ocak
Lyon-Brest
22:45
18 Ocak
Rennes-Le Havre
1-1
18 Ocak
Nantes-Paris FC
1-2
18 Ocak
Strasbourg-Metz
2-1
18 Ocak
AC Milan-Lecce
22:45
18 Ocak
Torino-Roma
0-165'
18 Ocak
Bologna-Fiorentina
1-2
18 Ocak
Parma -Genoa
0-0
18 Ocak
Real Sociedad-Barcelona
23:00
18 Ocak
Atletico Madrid-Alaves
1-0
18 Ocak
Celta Vigo-Rayo Vallecano
1-0DA
18 Ocak
Getafe-Valencia
0-1
18 Ocak
Aston Villa-Everton
0-1
18 Ocak
Wolves-Newcastle
0-0
18 Ocak
Augsburg-Freiburg
2-290'
18 Ocak
VfB Stuttgart-Union Berlin
1-1
18 Ocak
Ümraniye-Serik Belediyespor
5-0
18 Ocak
Boluspor-Sarıyer
1-2
18 Ocak
Erzurumspor-Amed Sportif
2-0
18 Ocak
Kocaelispor-Trabzonspor
1-2
18 Ocak
Senegal-Fas
22:00

Erokspor ile Vanspor puanları paylaştı

Esenler Erokspor ile Vanspor'un İstanbul'daki mücadelesi golsüz eşitlikle sona erdi.

calendar 17 Ocak 2026 21:09
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Erokspor ile Vanspor puanları paylaştı
Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Esenler Erokspor ile İmaj Altyapı Vanspor, golsüz berabere kaldı. Esenler Stadyumu'nda oynanan mücadele golsüz sona erdi.

Son 5 maçında yenilmeyen ve 4'ünden beraberlikle ayrılan Erokspor, puanını 38'e yükseltti. Vanspor ise punını 28'e çıkardı.

Erokspor, gelecek hafta Serikspor deplasmanına gidecek. Vanspor ise evinde Iğdır FK'yi ağırlayacak.


Stat: Esenler Erokspor

Hakemler: Batuhan Kolak, Mehmet Ali Vardar, Kerem Kalkan

Esenler Erokspor: Ertuğrul Çetin, Eray Korkmaz, Nzaba, Onur Ulaş, Enes Alıç, Jack (Dk. 76 Recep Niyaz), Mor Faye (Dk. 76 Berat Luş), Ömer Faruk Beyaz (Dk. 61 Kanga), Mikail Okyar, Amilton, Kayode (Dk. 81 Catakovic)

İmaj Altyapı Vanspor: Çağlar Şahin Akbaba, Sabahattin Destici (Dk. 90+6 Ensar Çavuşoğlu), Oulare, Jevsenak, Batuhan İşçiler, Mehmet Özcan, Erdem Seçgin, Emir Bars (Dk. 82 Hasan Bilal), Jefferson (Dk. 62 Bekir Can Kara), Hostikka (Dk. 62 Medeni Bingöl), Cedric

Sarı kartlar: Dk. 54 Ömer Faruk Beyaz, Dk. 84 Mikail Okyar (Esenler Erokspor), Dk. 74 Batuhan İşçiler (İmaj Altyapı Vanspor)

 

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 11 7 0 41 16 40
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 10 4 18 17 22
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
