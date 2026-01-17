Burak Yılmaz'dan dikkat çeken performans!

Burak Yılmaz yönetimindeki Gaziantep FK, ligde dört büyükler karşısında aldığı sonuçlarla dikkat çekiyor.



Burak Yılmaz ile Trabzonspor deplasmanında 1-1'lik skor ile 1 puan alan Gaziantep FK, Beşiktaş deplasmanından da 2-2 ile 1 puan kazandı.



Gaziantep FK, Burak Yılmaz yönetiminde dört büyüklere karşı tek mağlubiyetini sahasında Fenerbahçe karşısında aldı ve o maçı 4-0'lık skorla kaybetti.



Gaziantep FK, son olarak Galatasaray deplasmanında 1-1'lik skor ile hanesine 1 puan daha yazdırdı.



*Galatasaray, ligin ilk haftasında Gaziantep FK'yı deplasmanda 3-0 mağlup etmişti. Gaziantep FK'da o dönem takımın başında İsmet Taşdemir yer alıyordu.







