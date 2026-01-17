18 Ocak
Gençlerbirliği-Samsunspor
1-1
18 Ocak
Alanyaspor-Fenerbahçe
2-264'
18 Ocak
Kasımpaşa-Antalyaspor
0-0
18 Ocak
Lyon-Brest
22:45
18 Ocak
Rennes-Le Havre
1-1
18 Ocak
Nantes-Paris FC
1-2
18 Ocak
Strasbourg-Metz
2-1
18 Ocak
AC Milan-Lecce
22:45
18 Ocak
Torino-Roma
0-162'
18 Ocak
Bologna-Fiorentina
1-2
18 Ocak
Parma -Genoa
0-0
18 Ocak
Real Sociedad-Barcelona
23:00
18 Ocak
Atletico Madrid-Alaves
1-0
18 Ocak
Celta Vigo-Rayo Vallecano
1-0DA
18 Ocak
Getafe-Valencia
0-1
18 Ocak
Aston Villa-Everton
0-1
18 Ocak
Wolves-Newcastle
0-0
18 Ocak
Augsburg-Freiburg
2-290'
18 Ocak
VfB Stuttgart-Union Berlin
1-1
18 Ocak
Ümraniye-Serik Belediyespor
5-0
18 Ocak
Boluspor-Sarıyer
1-2
18 Ocak
Erzurumspor-Amed Sportif
2-0
18 Ocak
Kocaelispor-Trabzonspor
1-2
18 Ocak
Senegal-Fas
22:00

Burak Yılmaz'dan dikkat çeken performans!

Burak Yılmaz yönetimindeki Gaziantep FK, ligde dört büyüklere karşı tek mağlubiyetini Fenerbahçe karşısında kaldı. Gaziantep FK; Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray deplasmanlarından ise 1'er puan aldı.

calendar 17 Ocak 2026 22:37
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Burak Yılmaz'dan dikkat çeken performans!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Burak Yılmaz yönetimindeki Gaziantep FK, ligde dört büyükler karşısında aldığı sonuçlarla dikkat çekiyor.

Burak Yılmaz ile Trabzonspor deplasmanında 1-1'lik skor ile 1 puan alan Gaziantep FK, Beşiktaş deplasmanından da 2-2 ile 1 puan kazandı.

Gaziantep FK, Burak Yılmaz yönetiminde dört büyüklere karşı tek mağlubiyetini sahasında Fenerbahçe karşısında aldı ve o maçı 4-0'lık skorla kaybetti.

Gaziantep FK, son olarak Galatasaray deplasmanında 1-1'lik skor ile hanesine 1 puan daha yazdırdı.

*Galatasaray, ligin ilk haftasında Gaziantep FK'yı deplasmanda 3-0 mağlup etmişti. Gaziantep FK'da o dönem takımın başında İsmet Taşdemir yer alıyordu.

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 11 7 0 41 16 40
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 10 4 18 17 22
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.