Almanya Bundesliga'nın 18. haftasında Hoffenheim, sahasında Bayer Leverkusen'i ağırladı. Hoffenheim, PreZero Arena'da oynanan maçı 1-0'lık skorla kazandı.
Karşılaşmada Hoffenheim'a galibiyeti getiren golü 9. dakikada Wouter Burger kaydetti.
Hoffenheim'da milli futbolcu Ozan Kabak, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.
Ev sahibi Hoffenheim, bu galibiyetle birlikte 33 puana yükseldi. Ligde üst üste ikinci kez kaybeden Bayer Leverkusen, 29 puanda kaldı.
Hoffenheim, gelecek hafta Eintracht Frankfurt deplasmanına gidecek. Bayer Leverkusen, sahasında Werder Bremen'i ağırlayacak.
