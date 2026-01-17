Anadolu Efes'in önlenemez düşüşü!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Safiport Erokspor ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Erokspor, 90-79'luk skorla kazandı.
Anadolu Efes, son 10 resmi maçında 7. mağlubiyetini aldı. Lacivert beyazlılar, ligde ise 16 maçta 7. kez sahadan yenik ayrıldı.
Yükselişteki Erokspor ise ligde üst üste 6, toplamda ise 10. galibiyetini alarak sıralamada Anadolu Efes'i geçti.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Yener Yılmaz, Polat Parlak, Uğur Akyıldız
Safiport Erokspor: Pangos 5, Simmons 16, Cornelie 9, Egehan Arna 8, Love 9, Crawford 24, Galloway 5, Thomas Akyazılı, Thurman 7, Metehan Akyel 6, Ahmet Düverioğlu 1
Anadolu Efes: Weiler-Babb 3, Dessert 3, Dozier 9, David Mutaf 5, Ercan Osmani 17, Şehmus Hazer 5, Lee 16, Cordinier 3, Smits 7, Erkan Yılmaz 5, Jones 6
1. Periyot: 22-12
Devre: 45-30
3. Periyot: 70-49