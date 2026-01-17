Galatasaray'da Singo yine yok!

Galatasaray'da sakatlığı süren Wilfried Singo, yine kadroda yer almadı.
Singo, Gaziantep FK karşılaşmasının kadrosuna da dahil edilmedi.
Fildişili savunma oyuncusu, son olarak 22 Kasım'da oynanan Gençlerbirliği mücadelesinde forma giymişti. Singo, o maçta sakatlanıp oyundan çıkmıştı.
Sakatlığı nedeniyle 56 gündür formasından uzak kalan Singo, bu sürede 14 maç kaçırdı.
25 yaşındaki futbolcu, bu sezon Galatasaray'da 10 maçta 1 asist yaptı.
