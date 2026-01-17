Inter, Udinese'yi Lautaro Martinez ile devirdi!

İtalya Serie A'nın 21. hafta maçında Inter, Udinese'ye konuk oldu.
Bluenergy Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Inter, 1-0'lık skorla kazandı.
Inter'e galibiyeti getiren golü 20. dakikada Lautaro Martinez kaydetti.
Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.
Inter, ligde yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı.
Bu sonucun ardından Inter, puanını 49 yaptı. Udinese, 26 puanda kaldı.
Serie A'nın bir sonraki maçında Inter, Pisa'yı konuk edecek. Udinese, Hellas Verona deplasmanına gidecek.
