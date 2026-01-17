Galatasaray'dan iç sahada 3. kez puan kaybı!

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.
Galatasaray, bu sezon RAMS Park'taki 10. Süper Lig müsabakasında üçüncü kez puan kaybetti.
Taraftarı önünde bu sezonki 10. lig maçına çıkan sarı-kırmızılılar, 7 galibiyet alırken 3. kez berabere kaldı. Galatasaray, sahasında daha önce de Beşiktaş ve Trabzonspor ile berabere kalmıştı.
Sahasında henüz mağlup olmayan Galatasaray, söz konusu karşılaşmalarda 23 kez fileleri havalandırırken kalesinde 9. golü gördü.
