18 Ocak
Gençlerbirliği-Samsunspor
1-1
18 Ocak
Alanyaspor-Fenerbahçe
2-273'
18 Ocak
Kasımpaşa-Antalyaspor
0-0
18 Ocak
Lyon-Brest
22:45
18 Ocak
Rennes-Le Havre
1-1
18 Ocak
Nantes-Paris FC
1-2
18 Ocak
Strasbourg-Metz
2-1
18 Ocak
AC Milan-Lecce
22:45
18 Ocak
Torino-Roma
0-171'
18 Ocak
Bologna-Fiorentina
1-2
18 Ocak
Parma -Genoa
0-0
18 Ocak
Real Sociedad-Barcelona
23:00
18 Ocak
Atletico Madrid-Alaves
1-0
18 Ocak
Celta Vigo-Rayo Vallecano
1-0DA
18 Ocak
Getafe-Valencia
0-1
18 Ocak
Aston Villa-Everton
0-1
18 Ocak
Wolves-Newcastle
0-0
18 Ocak
Augsburg-Freiburg
2-2
18 Ocak
VfB Stuttgart-Union Berlin
1-1
18 Ocak
Ümraniye-Serik Belediyespor
5-0
18 Ocak
Boluspor-Sarıyer
1-2
18 Ocak
Erzurumspor-Amed Sportif
2-0
18 Ocak
Kocaelispor-Trabzonspor
1-2
18 Ocak
Senegal-Fas
22:00

Galatasaray'dan Singo için açıklama

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Gaziantep FK maçının ardından kadroda yer almayan ve sakatlığı süren Wilfried Singo ile ilgili açıklama yaptı. İnce, Fildişili futbolcunun şu anda sahalara geri dönüşünün riskli olduğunu söyledi.

calendar 17 Ocak 2026 23:07 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2026 00:53
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'dan Singo için açıklama
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray'da sakatlığı süren Wilfried Singo, Gaziantep FK maçının kadrosunda da yer almadı.

Son olarak 22 Kasım'da oynanan Gençlerbirliği maçında forma giyen ve o maçta yaşadığı sakatlıktan sonra sahalardan uzak kalan Singo'nun, Gaziantep FK maçında da kadroda yer almaması tartışma konusu oldu.

OKAN BURUK NE DEDİ?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maç öncesi yaptığı açıklamada, "Singo bu maçta yok. Bir sonraki maça yetiştirebilecek miyiz, Karagümrük maçına mı dönecek bakacağız. Doktor raporuna göre dikkatli gidiyoruz." dedi.


CANLI YAYINDA TEPKİ

Levent Tüzemen, Galatasaray - Gaziantep FK maçının ilk yarısında A Spor'da yaptığı açıklamada, "Singo 70 günü geçti, 75 gün oldu! Hala kadroda yok! Ne bu ya! Anlamadım ben bunu! Bypass olanlar bile döndü, iş hayatına atıldı. Bu adamın adalesinde ne var?" yorumunu yaptı.

YENER İNCE'DEN MESAJ

Tüzemen, maç sonunda ise yine canlı yayında açıklamalarda bulundu ve ilk yarıda Singo ile ilgili sözlerinin ardından Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce'nin kendisine mesaj attığını söyledi.

Tüzemen, "Yener İnce, Singo ile ilgili mesaj attı, "Adale değil tendon sakatlığı. İyileşti ancak çok yüksek riskli. 70 değil, 52 gün oldu ve maalesef oynaması için daha erken." dedi." diye konuştu.

14 MAÇ KAÇIRDI, 10 MAÇ OYNADI

Singo, sakatlığından sonra 14 maç kaçırdı. Galatasaray'da bu sezon 10 maçta süre bulan 25 yaşındaki Singo, 1 asist yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 11 7 0 41 16 40
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 10 4 18 17 22
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.