Fenerbahçe ile Alanyaspor ligde 20. randevuda

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 18 Ocak Pazar günü karşılaşacak Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor, 20. kez ligde mücadele edecek.
İki ekibin bugüne kadar 19 lig mücadelesinde Fenerbahçe 11 kez sahadan galip ayrılırken 5 maç beraberlikle sonuçlandı. Alanyaspor ise 3 karşılaşmada Fenerbahçe'yi mağlup etmeyi başardı.
Sarı-lacivertli ekip, bu maçlarda 41 kez gol sevinci yaşarken kalesinde 19 gol gördü.
- Alanya'daki maçlar
Fenerbahçe, Alanyaspor ile ligde bugüne kadar 9 kez deplasmanda karşılaştı.
Bu maçlarda sarı-lacivertli takım 6 kez kazanırken 2 mücadelede ev sahibi ekip sahadan galip ayrıldı, 1 müsabaka ise berabere sonuçlandı.
Fenerbahçe, Alanya deplasmanında 19 gol atarken kalesinde 10 gole engel olamadı.
- En farklı galibiyetler
İki takım arasında ligde oynanan maçlarda en farklı galibiyeti Fenerbahçe, 2022-2023 sezonunda 5-0'lık sonuçla aldı.
Resmi mücadelelerde alınan en farklı skor ise 23 Ocak 2008'de oynanan Türkiye Kupası mücadelesinde ortaya çıktı. Fenerbahçe, rakibini deplasmanda 10-3 mağlup etmeyi başardı.
Alanyaspor, Fenerbahçe karşısındaki en farklı galibiyetini ise 16 Eylül 2019'da 3-1'lik skorla elde etti.
- Fenerbahçe son mağlubiyetini evinde yaşamıştı
Fenerbahçe, ligde Alanyaspor karşısında son mağlubiyetini evinde yaşadı.
Alanyaspor, 2021-2022 sezonunda sarı-lacivertli ekibi İstanbul'da 2-1 yendi.
Rakibiyle oynadığı son 9 karşılaşmadan 7 galibiyet, 2 beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, son yenilgisini 10 maç önce yaşadı.
