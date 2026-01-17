18 Ocak
Gençlerbirliği-Samsunspor
1-1
18 Ocak
Alanyaspor-Fenerbahçe
2-266'
18 Ocak
Kasımpaşa-Antalyaspor
0-0
18 Ocak
Lyon-Brest
22:45
18 Ocak
Rennes-Le Havre
1-1
18 Ocak
Nantes-Paris FC
1-2
18 Ocak
Strasbourg-Metz
2-1
18 Ocak
AC Milan-Lecce
22:45
18 Ocak
Torino-Roma
0-164'
18 Ocak
Bologna-Fiorentina
1-2
18 Ocak
Parma -Genoa
0-0
18 Ocak
Real Sociedad-Barcelona
23:00
18 Ocak
Atletico Madrid-Alaves
1-0
18 Ocak
Celta Vigo-Rayo Vallecano
1-0DA
18 Ocak
Getafe-Valencia
0-1
18 Ocak
Aston Villa-Everton
0-1
18 Ocak
Wolves-Newcastle
0-0
18 Ocak
Augsburg-Freiburg
2-290'
18 Ocak
VfB Stuttgart-Union Berlin
1-1
18 Ocak
Ümraniye-Serik Belediyespor
5-0
18 Ocak
Boluspor-Sarıyer
1-2
18 Ocak
Erzurumspor-Amed Sportif
2-0
18 Ocak
Kocaelispor-Trabzonspor
1-2
18 Ocak
Senegal-Fas
22:00

Chelsea, Rosenior ile lige galibiyetle başladı!

İngiltere Premier Lig'in 22. hafta maçında Chelsea, sahasında Brenford'u 2-0 mağlup etti.

calendar 17 Ocak 2026 19:57 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2026 20:17
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Chelsea, Rosenior ile lige galibiyetle başladı!
İngiltere Premier Lig'in 22. hafta mücadelesinde Chelsea, sahasında Brentford'u konuk etti. Stamford Bridge'de oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-0 kazanarak önemli bir galibiyete imza attı.

Chelsea'ye galibiyeti getiren goller, 26. dakikada Joao Pedro ve 76. dakikada penaltıdan Cole Palmer'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Chelsea, teknik direktör Liam Rosenior yönetiminde ligde çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrıldı ve 5 maçlık galibiyet hasretini sona erdirdi. Konuk ekip Brentford'un ise 6 maçlık yenilmezlik serisi bu karşılaşmayla birlikte noktalandı. 



Alınan galibiyetin ardından Chelsea puanını 34'e yükseltirken, Brentford 33 puanda kaldı.

Premier Lig'in bir sonraki haftasında Chelsea, Crystal Palace deplasmanına konuk olacak. Brentford ise sahasında Nottingham Forest'ı ağırlayacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 11 7 0 41 16 40
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 10 4 18 17 22
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
