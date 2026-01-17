Galatasaray'da yönetime tepki!

Süper Lig'de Gaziantep FK ile karşılaşan Galatasaray'da taraftarlardan yönetime tepki geldi.
Gaziantep FK, Galatasaray karşısında Bayo ile 73. dakikada 1-0 öne geçti.
Galatasaraylı taraftarlar, bu golden sonra, "Yönetim istifa" tezahüratı yaptı.
Öte yandan sarı-kırmızılı taraftarlar, golden sonra top kendi oyuncularına geçince de ıslıkla protesto etti.
MAÇ SONU YİNE TEPKİ
Galatasaraylı taraftarlar, 1-1 biten Gaziantep FK maçı sonrası da, "Aciz yönetim istemiyoruz." ve, "Transferler nerede?" tezahüratları yaptı.
