West Ham, Tottenham'ı 90+3'te yıktı!

İngiltere Premier Lig'in 22. hafta mücadelesinde Tottenham, sahasında West Ham'ı konuk etti. Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip West Ham 2-1 kazanarak önemli bir galibiyete imza attı.



West Ham'a galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Crysencio Summerville ile 90+3. dakikada Callum Wilson kaydetti. Ev sahibi Tottenham'ın tek golü ise 64. dakikada Cristian Romero'dan geldi.



Bu sonucun ardından West Ham, ligdeki 9 maçlık galibiyet hasretini sona erdirdi. Tottenham'ın ise ligdeki galibiyet hasreti 4 maça yükseldi.

Puan durumunda Tottenham 27 puanda kalırken, West Ham 17 puana yükseldi.Premier Lig'in bir sonraki haftasında Tottenham, Burnley deplasmanına gidecek. West Ham ise sahasında Sunderland'i ağırlayacak.