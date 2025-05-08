Beşiktaşlı oyuncuya fair play ödülü!

Beşiktaş'ın kaptanı Necip Uysal, derbi sonrası sergilenen coşkuda dikkat çeken bir fair-play hareketine imza attı.



Siyah-beyazlı taraftarlar, Gedson Fernandes'e "üçlü" çektirmeye hazırlandığı sırada, Uysal, rakibe saygı adına Portekizli futbolcuya eliyle uyarıda bulundu ve üçlü çektirmemesini işaret etti.



Bu anlamlı hareket sosyal medyada hızla yayılarak geniş yankı uyandırdı. Beşiktaşlı ve futbolseverlerin büyük takdirini toplayan Uysal'a yüzlerce destek ve teşekkür mesajı geldi.



FAIR - PLAY ÖDÜLÜ VERİLECEK



Öte yandan Uysal'ın bu anlamlı hareketine fair-play ödülü verileceği ifade edildi.



