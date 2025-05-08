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Beşiktaş'tan kanat harekatı: Jens Petter Hauge!

Beşiktaş, Norveçli kanat oyuncusu Jens Petter Hauge'yi transfer listesine aldı.

calendar 08 Mayıs 2025 09:10
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'tan kanat harekatı: Jens Petter Hauge!
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Gelecek sezon için iddialı bir takım kurmaya hazırlanan Beşiktaş, bu doğrultuda takımdaki eksik bölgeler ve verim alamadığı oyuncuların yerine yapacağı takviyeler için çalışmalarına hız verdi.

Teknik Direktör Solskjaer'in isteğiyle öncelikli olarak forvet, kanat ve orta saha takviyesi yapacak olan siyah-beyazlıların son olarak Norveç'ten bir futbolcuyu gündemine aldı.

VG Sport'a göre, siyah beyazlılar, Eliteserien ekibi Bodo/Glimt'in 25 yaşındaki Norveçli kanat oyuncusu Jens Petter Hauge'yi listesine aldı.

PERFORMANSI

Hauge, kariyerinde çıktığı 289 maçta 55 gol ve 53 asistlik performansıyla dikkat çekti. 

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