06 Mayıs
Inter-Barcelona
22:00
06 Mayıs
Yverdon-St. Gallen
0-154'
06 Mayıs
SV Stripfing-Liefering
2-1
07 Mayıs
Vitoria-Defensa y Justicia
01:00
07 Mayıs
Fortaleza-Colo Colo
03:30
06 Mayıs
Meizhou Hakka-Shanghai Shenhua
1-3

Manchester City, Ait-Nouri'yi gündemine aldı!

Manchester City, Wolves'da bu sezon dikkatleri üstüne çeken Ait-Nouri'yi gündemine aldı.

calendar 06 Mayıs 2025 20:28
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Manchester City, Ait-Nouri'yi gündemine aldı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Mayıs 2025 20:28
Bu sezon hayal kırıklığı yaşayan Manchester City, transfer çalışmalarına hız verirken sol bek bölgesi için Wolverhampton forması giyen Rayan Ait-Nouri'yi radarına aldı. TBR Football'un haberine göre, Cezayirli oyuncu yaz transfer döneminde City'nin öncelikli hedeflerinden biri olarak öne çıkıyor.

TOTTENHAM'DA DEVREDE

23 yaşındaki sol bek için sadece Manchester City değil, Tottenham da devrede. Başarılı savunmacı, bu sezon gösterdiği istikrarlı performansla dikkatleri üzerine çekti.

Wolves, Ait-Nouri için yaklaşık 40 milyon sterlin talep ediyor. Her iki kulübün de bu bonservis bedelini karşılayabilecek durumda olduğu bilinirken, transfer yarışının sezon sonuna doğru hız kazanması bekleniyor.

BU SEZON PERFORMANSI

Bu sezon 38 maçta forma giyen Cezayirli sol bek, 5 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.