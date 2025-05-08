Konya Büyükşehir'den hayati galibiyet

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı final ikinci maçında MKE Ankaragücü Ikon Menkul'ü 90-79 yenen Konya Büyükşehir Belediyespor, seride durumu 1-1'e getirdi.
Konya'daki Selçuklu Belediyesi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodu 27-20 ev sahibi takımın, ilk devresi ise 50-48 konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.
Üçüncü çeyreği 71-63 önde bitiren Konya Büyükşehir Belediyespor, 90-79'luk skorla mücadeleyi kazanarak seride beraberliği sağladı.
Ankara'da oynanacak serinin üçüncü ve son maçını kazanan ekip, finalde Esenler Erokspor ile karşılaşacak.
Konya'daki Selçuklu Belediyesi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodu 27-20 ev sahibi takımın, ilk devresi ise 50-48 konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.
Üçüncü çeyreği 71-63 önde bitiren Konya Büyükşehir Belediyespor, 90-79'luk skorla mücadeleyi kazanarak seride beraberliği sağladı.
Ankara'da oynanacak serinin üçüncü ve son maçını kazanan ekip, finalde Esenler Erokspor ile karşılaşacak.