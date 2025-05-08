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Konya Büyükşehir'den hayati galibiyet

Konya Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı final ikinci maçında MKE Ankaragücü Ikon Menkul'ü mağlup ederek seride eşitliği sağladı. Final bileti, Ankara'daki son maça kaldı.

calendar 08 Mayıs 2025 01:04
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Konya Büyükşehir'den hayati galibiyet
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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı final ikinci maçında MKE Ankaragücü Ikon Menkul'ü 90-79 yenen Konya Büyükşehir Belediyespor, seride durumu 1-1'e getirdi.

Konya'daki Selçuklu Belediyesi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodu 27-20 ev sahibi takımın, ilk devresi ise 50-48 konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.

Üçüncü çeyreği 71-63 önde bitiren Konya Büyükşehir Belediyespor, 90-79'luk skorla mücadeleyi kazanarak seride beraberliği sağladı.

Ankara'da oynanacak serinin üçüncü ve son maçını kazanan ekip, finalde Esenler Erokspor ile karşılaşacak.

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