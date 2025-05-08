Bu sezon taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan Beşiktaş, gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız verdi.
Takvim'de yer alan habere göre; Beşiktaş Futbol Direktörü Eduard Graf'ın Club Brugge forması giyen 26 yaşındaki santrfor Ferran Jutgla'nın menajeriyle görüşme gerçekleştirdi.
Yıldız futbolcu, santrafor bölgesi dışında kanatlarda da görev yapabiliyor.
PERFORMANSI
Kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan Jutgla, bu sezon 52 maçta forma giyerken 13 gol ve 6 asist üretti.
Beşiktaş'tan Jutgla hamlesi!
Beşiktaş, Club Brugge'ün çok yönlü forveti Ferran Jutgla için harekete geçti.
Bu sezon taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan Beşiktaş, gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız verdi.
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