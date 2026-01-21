21 Ocak
Galatasaray-Atletico Madrid
1-166'
21 Ocak
Qarabag FK-E. Frankfurt
1-164'
21 Ocak
Bayern Munih-Union St.Gilloise
23:00
21 Ocak
Chelsea-Pafos FC
23:00
21 Ocak
Marsilya-Liverpool
23:00
21 Ocak
Slavia Prag-Barcelona
23:00
21 Ocak
Atalanta-Athletic Bilbao
23:00
21 Ocak
Juventus-Benfica
23:00
21 Ocak
Newcastle-PSV Eindhoven
23:00

Zion Williamson, olası bir takas için Bulls ile anılıyor

Chicago Bulls, New Orleans Pelicans forması giyen Zion Williamson için olası bir takas ihtimalini değerlendiren takımlar arasında yer alıyor.

calendar 21 Ocak 2026 13:07
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Bu gelişme, Chicago Sun-Times yazarı Joe Cowley tarafından gündeme getirildi. Habere göre Bulls ile Pelicans arasında yapılan görüşmelerde Zion Williamson'ın yanı sıra çaylak pivot Yves Missi de konuşulan isimler arasında yer aldı.

Cowley, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:


"Sun-Times, Bulls'un Pelicans ile Zion Williamson ve pivot Yves Missi gibi oyuncular hakkında süregelen görüşmeler yaptığını doğruladı. Pelicans cephesinde Williamson hakkındaki söylentiler şimdilik durulmuş durumda. Ancak Missi konusunda belirgin bir hareketlilik var."

Batı Konferansı'nın en zayıf takımlarından biri konumundaki New Orleans, takas döneminde birçok kulübün radarında bulunuyor. Ancak takas deadline'ına üç haftadan az bir süre kalmasına rağmen, Trey Murphy, Herb Jones ve Zion Williamson gibi değerli parçalarla ilgili somut bir gelişme henüz yaşanmış değil.

Yine de Bulls ile Pelicans arasında Zion Williamson'ın da dahil olduğu görüşmelerin yapılmış olması, New Orleans'ın eski 1 numara draft seçimi ile yolları ayırmaya açık olabileceği ihtimalini güçlendiriyor.

Pelicans formasıyla altıncı sezonunu geçiren Zion Williamson, bu sezon 29 maçta görev aldı ve 22,5 sayı, 5,8 ribaund, 3,5 asist ortalamaları yakaladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
