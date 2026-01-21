Chicago Bulls, New Orleans Pelicans forması giyen Zion Williamson için olası bir takas ihtimalini değerlendiren takımlar arasında yer alıyor.Bu gelişme, Chicago Sun-Times yazarı Joe Cowley tarafından gündeme getirildi. Habere göre Bulls ile Pelicans arasında yapılan görüşmelerde Zion Williamson'ın yanı sıra çaylak pivot Yves Missi de konuşulan isimler arasında yer aldı.Cowley, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:Batı Konferansı'nın en zayıf takımlarından biri konumundaki New Orleans, takas döneminde birçok kulübün radarında bulunuyor. Ancak takas deadline'ına üç haftadan az bir süre kalmasına rağmen, Trey Murphy, Herb Jones ve Zion Williamson gibi değerli parçalarla ilgili somut bir gelişme henüz yaşanmış değil.Yine de Bulls ile Pelicans arasında Zion Williamson'ın da dahil olduğu görüşmelerin yapılmış olması, New Orleans'ın eski 1 numara draft seçimi ile yolları ayırmaya açık olabileceği ihtimalini güçlendiriyor.Pelicans formasıyla altıncı sezonunu geçiren Zion Williamson, bu sezon 29 maçta görev aldı ve 22,5 sayı, 5,8 ribaund, 3,5 asist ortalamaları yakaladı.