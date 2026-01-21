Golden State Warriors genel menajeri Mike Dunleavy Jr., kamuoyunda dolaşan söylentilerin aksine, Jimmy Butler'ın takas edilmesinin gündemde olmadığını net bir dille ifade etti.
Dunleavy, Butler'ın sağ dizindeki ön çapraz bağ (ACL) yırtığı nedeniyle 2025-26 sezonunun tamamında sahalardan uzak kalacak olmasına rağmen, kulübün yıldız oyuncuyu takas etmeyi düşünmediğini belirtti.
Salı günü basın mensuplarına konuşan Dunleavy, Butler'ın geleceğiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Böyle bir senaryo öngörmüyorum. Açıkçası benim vizyonum, geçen sezon takıma katıldığında yaptığı etkiyi, gelecek sezon da bize yeniden kazandırması yönünde."
"Sezonun bir noktasında geri dönüp, bildiğimiz Jimmy Butler olması. Yaşı göz önüne alındığında bu sezon ve geçtiğimiz yıl ortaya koydukları gerçekten etkileyici. Oyun tarzı; yeteneği, fiziksel gücü ve oyun zekâsıyla uzun yıllar oynayabilecek bir yapıya sahip."
"Benim için Butler'ın, şimdi ile önümüzdeki sezon bu zamanlar arasında bir noktada sahalara dönmesi ana hedef."
Butler, sağ dizindeki ACL yırtığı nedeniyle 2025-26 sezonunun geri kalanını kaçıracak ve ameliyat olacak.
Sakatlığına rağmen Butler, Miami Heat'ten takasla geldiği geçen sezonun ardından imzaladığı iki yıl, 110,96 milyon dolarlık sözleşme kapsamında Warriors'tan yüksek bir maaş almaya devam edecek. Bu sezon Butler'ın kazancı 54,1 milyon dolar olacak.
Stephen Curry ve Draymond Green önderliğindeki Warriors'ın şampiyonluk penceresinin yavaş yavaş kapanması, Butler'ın yokluğunda takımın nasıl bir yol izleyeceğine dair spekülasyonları artırmıştı. Ancak Dunleavy ve yönetim, önceliklerini Butler'ın tam anlamıyla sağlığına kavuşması olarak belirledi.
"Jimmy'nin morali yerinde,"
diyen Dunleavy sözlerini şöyle tamamladı:
"Şahsen onun adına gerçekten üzgünüm. Kendisi eski bir takım arkadaşım. Ben de sakatlıklar yaşadım ama hiç ACL gibi bu kadar ciddi bir sakatlık geçirmedim."
"Önünde uzun bir yol var ama kulüp ve sağlık ekibimizin tam desteğini alacak. Geri döneceğinden hiç şüphem yok."
