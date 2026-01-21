Golden State Warriors genel menajeri Mike Dunleavy Jr., kamuoyunda dolaşan söylentilerin aksine, Jimmy Butler'ın takas edilmesinin gündemde olmadığını net bir dille ifade etti.Dunleavy, Butler'ın sağ dizindeki ön çapraz bağ (ACL) yırtığı nedeniyle 2025-26 sezonunun tamamında sahalardan uzak kalacak olmasına rağmen, kulübün yıldız oyuncuyu takas etmeyi düşünmediğini belirtti.Salı günü basın mensuplarına konuşan Dunleavy, Butler'ın geleceğiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:Butler, sağ dizindeki ACL yırtığı nedeniyle 2025-26 sezonunun geri kalanını kaçıracak ve ameliyat olacak.Sakatlığına rağmen Butler, Miami Heat'ten takasla geldiği geçen sezonun ardından imzaladığı iki yıl, 110,96 milyon dolarlık sözleşme kapsamında Warriors'tan yüksek bir maaş almaya devam edecek. Bu sezon Butler'ın kazancı 54,1 milyon dolar olacak.Stephen Curry ve Draymond Green önderliğindeki Warriors'ın şampiyonluk penceresinin yavaş yavaş kapanması, Butler'ın yokluğunda takımın nasıl bir yol izleyeceğine dair spekülasyonları artırmıştı. Ancak Dunleavy ve yönetim, önceliklerini Butler'ın tam anlamıyla sağlığına kavuşması olarak belirledi.diyen Dunleavy sözlerini şöyle tamamladı: