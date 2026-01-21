New York Knicks'in yıldız oyun kurucusu Jalen Brunson, takımının Pazartesi gecesi Dallas Mavericks'e karşı aldığı 114-97'lik mağlubiyetin ardından oyunculara özel bir toplantı düzenledi.Konuya yakın kaynaklar, bu toplantının detaylarını ESPN'den Ramona Shelburne'e aktardı.Habere göre Brunson, takım arkadaşlarına son dönemde yaşanan sıkıntılar karşısında çözümü teknik ekipten beklemek yerine, oyuncuların kendi içlerinde çözüm üretmeleri gerektiğini açık bir şekilde ifade etti.Knicks'in enerjik forvetlerinden Josh Hart ise maçın ardından yaptığı açıklamada, takımın ortaya koyduğu etkisiz performans sonrası ciddi bir "içsel sorgulama" (soul-searching) sürecine girmesi gerektiğini söyledi. Bu mağlubiyet, New York'un son 11 maçtaki dokuzuncu yenilgisi olarak kayıtlara geçti.Brunson da takım arkadaşının bu değerlendirmesine katıldığını belirtirken, durumun aciliyetine özellikle vurgu yaptı.diyen Brunson'ın sözleri SNY tarafından aktarıldı.Knicks, sezona 23 galibiyet – 9 mağlubiyetlik etkileyici bir başlangıç yapmış ve Aralık ayında San Antonio Spurs'ü mağlup ederek kulüp tarihindeki ilk NBA Cup zaferini elde etmişti.Ancak 31 Aralık itibarıyla başlayan düşüş sürecinde New York ekibi, sahanın her iki tarafında da ciddi problemler yaşamaya başladı. Bu süreçte Knicks, hücum verimliliğinde 25'inci, savunma verimliliğinde ise 28'inci sıraya kadar geriledi.Salı günü oynanacak maçlar öncesinde Doğu Konferansı'nda üçüncü sırada yer alan Knicks, konferansın son direkt play-off bileti için altıncı sıradaki Orlando Magic'in yalnızca 1,5 maç önünde bulunuyor.