Golden State Warriors genel menajeri Mike Dunleavy Jr., son dönemde adı yoğun şekilde takas söylentilerine karışan Jonathan Kuminga cephesine ilişkin ilk kez resmi bir açıklamada bulundu.Dunleavy Jr., Kuminga'nın takas talebinin arkasındaki gerekçeyi anladığını belirtirken, olası bir anlaşmanın kulübün temel ihtiyaçlarını karşılaması gerektiğinin altını çizdi.Warriors'ın Salı günü düzenlediği basın toplantısında, 5 Şubat takas deadline'ı öncesinde Kuminga dosyasına netlik kazandıran Dunleavy şu ifadeleri kullandı:Jonathan Kuminga'nın 15 Ocak itibarıyla takas edilebilir hale gelmesinin ardından lig çevreleri, genç forvetin geleceğine dair gelişmeleri yakından takip ediyor. Gelen bilgilere göre Kuminga, yalnızca 10 maçta forma giydiği, sık sık DNP (oynamadı – koç kararı) yaşadığı bu dalgalı sezonda, takımdan ayrılma talebinde bulundu.Bu süreçte, Kuminga ile başantrenör Steve Kerr arasındaki ilişkinin onarılmaz bir noktaya geldiği de kulislerde konuşuluyor.Şu ana kadar Kuminga'ya gerçek anlamda ilgi gösteren takımların yalnızca Dallas Mavericks ve Sacramento Kings olduğu belirtiliyor. Ancak genç oyuncunun sınırlı süre alması ve düşük istatistikleri nedeniyle Warriors'ın, Kuminga karşılığında beklediği değeri elde etmesinin zor olduğu ifade ediliyor.Öte yandan Jimmy Butler'ın sezonu kapatmasına neden olan ACL sakatlığı sonrası Kuminga'nın yeniden rotasyona dönmesi bekleniyor. Bu noktada Dunleavy, olası bir takas gerçekleşmese bile Kuminga'dan tam bağlılık beklediklerini dile getirdi.diyen Dunleavy, sözlerine şöyle devam etti: