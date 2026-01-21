Galatasaray Çağdaş Faktoring'in rakibi Prag

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi ikinci tur E Grubu dördüncü maçında perşembe günü Çekya'nın USK Prag ekibini konuk edecek.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.
Grubunda 8 galibiyet ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, liderlik koltuğunda yer alıyor.
Çekya temsilcisi ise 5 galibiyet ve 4 mağlubiyetle beşinci sırada bulunuyor.
Galatasaray Çağdaş Faktoring, gruptaki son maçında deplasmanda İspanya'nın Spar Girona ekibini 82-68 yenmişti.
