Beşiktaş'a Nuno Tavares transferinde kötü haber

Nuno Tavares'in Beşiktaş transferi, oyuncunun Türkiye'de oynamak istememesi ve menajer değişikliği nedeniyle dururken, Serie A'dan Como'nun devreye girmesiyle İtalya'da kalma ihtimali öne çıktı.

calendar 21 Ocak 2026 13:47
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Nuno Tavares için görüşmeler çıkmaza girdi.

Siyah-beyazlılar ile Lazio arasında anlaşmaya yaklaşıldığı, Beşiktaş'ın Portekizli oyuncunun mali taleplerini kabul ettiği öğrenildi.

Sacha Tavolieri'nin haberine göre transferin önündeki en büyük engel, Nuno Tavares'in Türkiye'de forma giymek istememesi olarak görüldü.

Portekizli oyuncunun bu süreçte menajerini değiştirme kararı alması, yürütülen görüşmelerin durmasına neden oldu.


Öte yandan Tavares için yeni bir alternatif ortaya çıktı. İtalyan ekibi Como, 24 yaşındaki sol bek için devreye girerken, Serie A'da kalma ihtimali oyuncuya daha cazip bir seçenek olarak geldi.

Transfer sürecinin bundan sonraki aşamasında Nuno Tavares'in kariyerine hangi ülkede devam edeceği merakla beklenmeye başlandı.

SERDAL ADALI NE DEMİŞTİ?

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, daha önce Nuno Tavares transferiyle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Nuno Tavares ile ilgili futbolcu tarafında bir sıkıntı yok. Arkadaşlarımız kulüple görüşüyor. Olmayacak gibi görünmüyor. Transfer bu, olmayabilir de. Alternatifleri de hazır. Hangi transfer daha erken gelir birkaç güne göreceğiz."  

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.