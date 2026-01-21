21 Ocak
Galatasaray-Atletico Madrid
1-156'
21 Ocak
Qarabag FK-E. Frankfurt
1-154'
21 Ocak
Bayern Munih-Union St.Gilloise
23:00
21 Ocak
Chelsea-Pafos FC
23:00
21 Ocak
Marsilya-Liverpool
23:00
21 Ocak
Slavia Prag-Barcelona
23:00
21 Ocak
Atalanta-Athletic Bilbao
23:00
21 Ocak
Juventus-Benfica
23:00
21 Ocak
Newcastle-PSV Eindhoven
23:00

Altınordu'da Mustafa ayrıldı

2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme potasından kurtulma yarışı veren Altınordu'da sol bek Mustafa Kocabaş yuvadan uçtu.

calendar 21 Ocak 2026 13:25
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altınordu'da Mustafa ayrıldı
Ara transfer döneminde Altınordu'nun 38 yaşındaki sol bek Gökhan Süzen'i transfer etmesinin ardından Mustafa kulüple vedalaştı.

İzmir ekibinin altyapısından yetişen 21 yaşındaki savunma oyuncusu yönetimle karşılıklı anlaşarak 2027'de bitecek sözleşmesini feshetti.

Bu sezon kırmızı-lacivertli formayla ligde 10, kupada 1 müsabakada görev yapan Mustafa, 3'üncü Lig temsilcisi Bursa Yıldırımspor'la 2028'e kadar sözleşme imzaladı.

Mustafa geçen sezon Efeler 09 SFK'da kiralık olarak forma giymişti.

