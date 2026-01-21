21 Ocak
Galatasaray-Atletico Madrid
1-163'
21 Ocak
Qarabag FK-E. Frankfurt
1-161'
21 Ocak
Bayern Munih-Union St.Gilloise
23:00
21 Ocak
Chelsea-Pafos FC
23:00
21 Ocak
Marsilya-Liverpool
23:00
21 Ocak
Slavia Prag-Barcelona
23:00
21 Ocak
Atalanta-Athletic Bilbao
23:00
21 Ocak
Juventus-Benfica
23:00
21 Ocak
Newcastle-PSV Eindhoven
23:00

Steven Adams, süresiz olarak sahalardan uzak

Houston Rockets pivotu Steven Adams, sol ayak bileğinde yaşadığı 3. derece burkulma nedeniyle süresiz olarak forma giyemeyecek.

calendar 21 Ocak 2026 13:08
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Steven Adams, süresiz olarak sahalardan uzak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Houston Rockets pivotu Steven Adams, sol ayak bileğinde yaşadığı 3. derece burkulma nedeniyle süresiz olarak forma giyemeyecek.

Rockets başantrenörü Ime Udoka, gelişmeyi basın toplantısında doğruladı.

Cleveland Clinic'e göre 3. derece ayak bileği burkulması, bağların tamamen yırtıldığı en ağır burkulma türü olarak tanımlanıyor. Bu sakatlık, ciddi şişlik ve yoğun ağrıyla birlikte seyrediyor.


Adams'ın ne kadar süre sahalardan uzak kalacağı henüz netlik kazanmazken, uzun süreli bir yokluk yaşaması bekleniyor. Cleveland Clinic'in verilerine göre, ağır burkulmaların iyileşme süresi 6 ila 12 hafta arasında değişebiliyor. Ayrıca Adams'ın sahalara dönebilmesi için iyileşme sonrası yeniden kondisyon kazanması gerekecek.

32 yaşındaki tecrübeli pivot, sakatlığı Pazar günü New Orleans Pelicans'a karşı alınan galibiyetin dördüncü çeyreğinde yaşadı. Zion Williamson'ın turnikesine itiraz ederken ayağını ters çeviren Adams, büyük acı yaşadı ve yardım edilerek sahadan çıkarıldı.

Bu sakatlık, son yıllarda diz problemi nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan ve 2023-24 sezonunun tamamını kaçıran Adams için ciddi bir talihsizlik olarak değerlendiriliyor.

Yeni Zelandalı pivot, bu sezon 32 maçta forma giydi ve 22,8 dakika ortalamayla 5,8 sayı, 8,6 ribaund — lig lideri 4,5 hücum ribaundu — istatistikleriyle katkı sağladı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.