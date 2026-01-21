Houston Rockets pivotu Steven Adams, sol ayak bileğinde yaşadığı 3. derece burkulma nedeniyle süresiz olarak forma giyemeyecek.Rockets başantrenörü Ime Udoka, gelişmeyi basın toplantısında doğruladı.Cleveland Clinic'e göre 3. derece ayak bileği burkulması, bağların tamamen yırtıldığı en ağır burkulma türü olarak tanımlanıyor. Bu sakatlık, ciddi şişlik ve yoğun ağrıyla birlikte seyrediyor.Adams'ın ne kadar süre sahalardan uzak kalacağı henüz netlik kazanmazken, uzun süreli bir yokluk yaşaması bekleniyor. Cleveland Clinic'in verilerine göre, ağır burkulmaların iyileşme süresi 6 ila 12 hafta arasında değişebiliyor. Ayrıca Adams'ın sahalara dönebilmesi için iyileşme sonrası yeniden kondisyon kazanması gerekecek.32 yaşındaki tecrübeli pivot, sakatlığı Pazar günü New Orleans Pelicans'a karşı alınan galibiyetin dördüncü çeyreğinde yaşadı. Zion Williamson'ın turnikesine itiraz ederken ayağını ters çeviren Adams, büyük acı yaşadı ve yardım edilerek sahadan çıkarıldı.Bu sakatlık, son yıllarda diz problemi nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan ve 2023-24 sezonunun tamamını kaçıran Adams için ciddi bir talihsizlik olarak değerlendiriliyor.Yeni Zelandalı pivot, bu sezon 32 maçta forma giydi ve 22,8 dakika ortalamayla 5,8 sayı, 8,6 ribaund — lig lideri 4,5 hücum ribaundu — istatistikleriyle katkı sağladı.