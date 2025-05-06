Bruno Fernandes'e Suudi Arabistan'dan çılgın teklif: Yıllık 76 Milyon euro!

Manchester United'ın yıldız orta sahası Bruno Fernandes için Suudi Arabistan'dan yüklü bir teklif geldiği öne sürüldü.



AL HİLAL İSTİYOR



Al Hilal, Muhammed Salah'ın Liverpool'da kalma kararı sonrası gözünü yeni bir yıldız transferine dikti. Mısırlı yıldız için ayrılan bütçeyi başka büyük isimler için kullanmayı planlayan kulüp, Fernandes'i listenin üst sırasına yazdı.



İngiliz basınında yer alan haberlere göre Suudi Arabistan temsilcisi, Manchester United'a yüksek bir bonservis teklifi yapabilecek durumda ve Fernandes'e yıllık yaklaşık 65 milyon sterlin (75.5 milyon Euro) maaş ödemeyi planlıyor. Kulübü ile 3 yıllık daha sözleşmesi bulunan Fernandes, teklife henüz olumlu veya olumsuz bir geri dönüş yapmadı.



37 GOLE KATKI



Bu sezon 52 maçta forma giyen Portekizli yıldız, 19 gol ve 18 asistlik performans sergiledi.







