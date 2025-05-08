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Fenerbahçe'den Başar Önal sürprizi!

U21 Milli Takımı'nda da forma giyen ve NEC Nijmegen'de oynayan 20 yaşındaki Başar Önal için Fenerbahçe sezon sonunda resmi teklif yapmaya hazırlanıyor.

calendar 08 Mayıs 2025 09:56
Haber: Takvim, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'den Başar Önal sürprizi!
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Fenerbahçe, gelecek vadeden genç yetenekleri kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor 

Fenerbahçe'nin U21 Takımımızın yıldızlarından Başar Önal ile ilgilendiği iddia edildi.

10 numara pozisyonun dışında sağ ve sol kanatta da görev yapabilen 20 yaşındaki oyuncunun kulübü ile olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor. 

Başarılı futbolcu U21 Takımımızda 5 kez görev alırken gol ve asist üretme başarısı gösteremedi. 

FENERBAHÇE TEKLİFTE BULUNACAK 

Takvim'de yer alan haberde Fenerbahçeli kurmayların sezon sonunda NEC Nijmegen'e resmi transfer teklifinde bulunacağı belirtildi. 

PERFORMANSI

Geçen yıl Hollanda Ligi ekiplerinden NEC Nijmegen'e transfer olan genç yıldız, bu sezon 32 maçta forma giyerken 3 asist üretti.



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