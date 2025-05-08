Fenerbahçe, gelecek vadeden genç yetenekleri kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor



Fenerbahçe'nin U21 Takımımızın yıldızlarından Başar Önal ile ilgilendiği iddia edildi.



10 numara pozisyonun dışında sağ ve sol kanatta da görev yapabilen 20 yaşındaki oyuncunun kulübü ile olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.



Başarılı futbolcu U21 Takımımızda 5 kez görev alırken gol ve asist üretme başarısı gösteremedi.



FENERBAHÇE TEKLİFTE BULUNACAK



Takvim'de yer alan haberde Fenerbahçeli kurmayların sezon sonunda NEC Nijmegen'e resmi transfer teklifinde bulunacağı belirtildi.



PERFORMANSI



Geçen yıl Hollanda Ligi ekiplerinden NEC Nijmegen'e transfer olan genç yıldız, bu sezon 32 maçta forma giyerken 3 asist üretti.







