Beşiktaş planları arasında yer almayan Jackson Muleka'yı sezon başında Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Kholood'a satın alma opsiyonuyla kiralamıştı.
Suudi temsilcisi, Muleka için Beşiktaş'a 1 milyon euro kiralama bedeli öderken, Demokratik Kongolu futbolcunun opsiyonu ise 1.5 milyon euro olarak belirlenmişti.
Jackson Muleka'nın satın alma opsiyonu, Al-Kholood'un küme düşmemesi halinde devreye girecek ancak Suudi ekibinin son haftalarda aldığı sonuçlar bu olasılığı tehlikeye attı.
KÜME DÜŞME HATTININ 2 PUAN ÜZERİNDE
Suudi Arabistan Pro Lig'de çıktığı son 6 maçta puan yüzü görmeyen Al-Kholood, bitime 4 hafta kala küme düşme hattının sadece 2 puan üzerinde bulunuyor.
2027'YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Jackson Muleka'nın Beşiktaş ile 2027 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Beşiktaş'ta işler tersine döndü: Jackson Muleka!
Beşiktaş'tan Al-Kholood'a kiralanan Jackson Muleka'nın 1.5 milyon euroluk opsiyonu tehlikeye girdi.
Beşiktaş planları arasında yer almayan Jackson Muleka'yı sezon başında Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Kholood'a satın alma opsiyonuyla kiralamıştı.
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