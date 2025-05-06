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Muhammed Kudus, Liverpool'dan başkasını istemiyor!

Premier Lig ekiplerinden West Ham'da forma giyen Muhammed Kudus, yaz transfer döneminde takımdan ayrılmaya açık olduğu öne sürüldü.

calendar 06 Mayıs 2025 18:38
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Muhammed Kudus, Liverpool'dan başkasını istemiyor!
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06 Mayıs 2025 18:38
Premier Lig ekiplerinden West Ham United'da forma giyen 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Mohammed Kudus'un, yaz transfer döneminde Londra ekibinden ayrılmaya sıcak baktığı öne sürüldü. Ganalı futbolcunun, kariyerine Liverpool'da devam etmek istediği ifade edildi.

GÖNLÜ LİVERPOOL'DA

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Kudus, kendisiyle ilgilenen diğer kulüpler yerine Liverpool'a transfer olmayı tercih ediyor. 2028 yılına kadar West Ham ile sözleşmesi bulunan yıldız oyuncunun piyasa değeri yaklaşık 50 milyon euro seviyesinde.

BU SEZON PERFORMANSI

Bu sezon West Ham formasıyla Premier Lig'de 32 maçta görev alan Kudus, 4 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

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