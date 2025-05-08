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Türkiye şampiyonu boksör Gökdeniz Yağar'a 3 yıl men cezası

2025 Türkiye Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası'nda 67 kiloda altın madalya kazanan Gökdeniz Yağar, doping yaptığı gerekçesiyle 3 yıl men cezası aldı.

calendar 08 Mayıs 2025 00:53
Haber: AA, Fotoğraf: Instagram
Türkiye şampiyonu boksör Gökdeniz Yağar'a 3 yıl men cezası
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2025 Türkiye Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası'nda 67 kiloda altın madalya kazanan Gökdeniz Yağar, doping yaptığı gerekçesiyle 3 yıl men cezası aldı.

Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun internet sitesinden yapılan açıklamada, cezaya gerekçe olarak sporcudan alınan doping kontrol örneğinde yasaklı "furosemid" maddesine rastlanması gösterildi.

Buna göre Gökdeniz Yağar, 18 Mart 2025 tarihinden itibaren 3 yıl boks faaliyetlerine katılamayacak.

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