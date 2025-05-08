08 Mayıs
M. United-Athletic Bilbao
22:00
08 Mayıs
Bodo/Glimt-Tottenham
22:00
08 Mayıs
Chelsea-Djurgaarden
22:00
08 Mayıs
Fiorentina-Real Betis
22:00
08 Mayıs
Bristol City-Sheffield United
22:00

Maradona soruşturmasında yeni belge!

Diego Armando Maradona'nın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni belgeler ortaya çıktı.

calendar 08 Mayıs 2025 10:00
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Maradona soruşturmasında yeni belge!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Arjantinli efsane futbolcu Diego Maradona'nın ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında dava dosyasına yeni 300 tıbbi belge ve 500'den fazla e-posta konuldu.

Ulusal basında yer alan haberde, savcılığın talebi doğrultusunda Buenos Aires eyalet polisi, Maradona'nın hayatının son günlerinde kaldığı Olivos Kliniği'ne baskın düzenlediği belirtildi.

Haberde, baskında Maradona'nın tedavisiyle ilgili çok sayıda laboratuvar sonucu, 300 tıbbi belge ve 500'den fazla e-postaya el konulduğu kaydedilerek, kararın alınmasında Olivos Kliniği yöneticisi Pablo Dimitroff ile Yoğun Bakım Şefi Fernando Villarejo'nun mahkemede verdiği çelişkili ifadelerin etkili olduğu vurgulandı.

Operasyonun sabah saatlerinde gerçekleştirildiği aktarılan haberde, polis yetkililerinin kliniğin sorumlu hekimi Juan Molinos, müdürü Pablo Castiello ve kliniğin sahibi olan Swiss Medical şirketinin yasal temsilcisi Gabriel Ravinovich ile görüştüğü belirtildi.

Polis raporunda baskının amacının, sanıkların mahkemeye sunmadığı delillere ulaşılması, Maradona'nın 3-11 Kasım 2020'de aldığı tedaviye ilişkin tüm kayıtların ele geçirilmesi olduğu bilgisi paylaşıldı.

Maradona'nın ölümü

Maradona'nın ölümünün ardından soruşturma açılmış, aralarında Maradona'nın beyin cerrahı Leopoldo Luque ve psikiyatristi Agustina Cosachov'un da bulunduğu 7 şüpheli, efsane futbolcunun ölümüne sebebiyet vermekle suçlanmıştı.

Futbol tarihinin en iyi oyuncuları arasında yer alan Maradona, 25 Kasım 2020'de Arjantin'in Buenos Aires eyaletine bağlı Tigre kentinde "kronik kalp yetmezliğine bağlı akut akciğer ödemi" nedeniyle hayatını kaybetmişti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.