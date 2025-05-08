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Beşiktaş'tan Taylan Bulut hamlesi

Beşiktaş, Schalke 04 forması giyen 19 yaşındaki sağ bek Taylan Bulut ile ilgileniyor.

calendar 08 Mayıs 2025 08:41
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'tan Taylan Bulut hamlesi
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Beşiktaş, yaz döneminde sağ beke Onur Bulut'un yerine yerli bir takviye yapmak istiyor.

Onur'un bonservisiyle birlikte başka bir takıma transfer olması beklenirken, siyah-beyazlıların hedefinde Taylan Bulut yer alıyor. Ara transfer döneminde de ilgilenilen genç oyuncu için kulübü Schalke 04 ile temasa geçilecek.

19 yaşındaki futbolcu daha önce ilk hedefinin Bundesliga'da oynamak olduğunu iletmişti. Ancak yeniden bu konuda girişimde bulunacak olan Beşiktaş, hem oyuncu tarafını hem de kulübünü transfere ikna etmek istiyor.

Taylan Bulut, bu sezon 27 maçta 1 gol, 1 asist kaydederken toplamda 2279 dakika sahada kaldı.

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