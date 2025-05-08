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Saint-Maximin, Fransa'ya gitti!

Fenerbahçe'de beklentilerin uzağında kalan Allan Saint-Maximin'in tedavi için gittiği Fransa'da Marsilya ile transfer görüşmesi yaptığı öne sürüldü.

calendar 08 Mayıs 2025 08:32
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Saint-Maximin, Fransa'ya gitti!
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Fenerbahçe'de beklentilerin uzağında kalan isimlerin başında gelen Allan Saint- Maximin tedavi için Fransa'ya giderken kafalar karıştı.

Sarı-lacivertlilerin sezon başında Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'den kiraladığı 28 yaşındaki oyuncu, sezon ortasında Mourinho ile yaşadığı söz düellosu nedeniyle kısa süre kadro dışı da bırakılmıştı.

Portekizli hocanın, daha sonra yeniden şans verdiği futbolcu son hafta diz sakatlığı nedeniyle kadroda yer almak istememişti.

FRANSA'YA TRANSFER GÖRÜŞMESİ İÇİN GİTTİĞİ İDDİA EDİLDİ

Tedavi için Fransa'ya giden oyuncunun Marsilya'da oynamayı çok istediği ve görüşme için gittiği de iddia edildi.





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