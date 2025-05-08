08 Mayıs
M. United-Athletic Bilbao
22:00
08 Mayıs
Bodo/Glimt-Tottenham
22:00
08 Mayıs
Chelsea-Djurgaarden
22:00
08 Mayıs
Fiorentina-Real Betis
22:00
08 Mayıs
Bristol City-Sheffield United
22:00

Galatasaray son 3 sezonda büyük hakimiyet kurdu!

Galatasaray, son 3 sezonda 108 haftanın 72'sini lider geçti. Ezeli rakibi Fenerbahçe ise bu süreçte sadece 27 hafta liderlik koltuğunda oturabildi.

calendar 08 Mayıs 2025 10:21 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2025 10:24
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Galatasaray son 3 sezonda büyük hakimiyet kurdu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk ile birlikte son 3 sezonda rakiplerine büyük fark attı. Son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, 5. yıldız için artık geri sayıma geçti. Cimbom, Okan Buruk yönetimindeki son 3 sezonda liderlik koltuğunda uzun süre oturmayı başardı.

BÜYÜK ÜSTÜNLÜK

Galatasaray, 108 haftalık süreçte, 72 haftayı lider olarak tamamladı. Geçen sezon 15, bir önceki sezon ise 25 hafta zirvede yer alan Aslan bu sezon da 32 haftada ligin en tepesinde olmayı başardı. 3 sezonda 72 haftayı lider olarak tamamlayan G.Saray, ezeli rakibi F.Bahçe'ye karşı büyük üstünlük kurdu.

BEŞİKTAŞ LİDER OLDU

2022-2023 sezonunda sadece 5 hafta lider olan Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, 2023-2024 sezonunda ise İsmail Kartal ile birlikte 22 hafta zirvenin sahibi oldu. Bu sezon Süper Lig'de hiçbir haftayı lider tamamlayamayan Sarı-Lacivertliler, bitime 4 hafta kala lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düştü. Fenerbahçe bu sezon hiç lider olamazken Beşiktaş'ın 2 hafta liderlik koltuğunda oturması dikkatleri çekti

Süper Lig'de bu sezon 32 maçta 26 galibiyet alan Okan Buruk, 2.59 puan ortalaması tutturdu. Galatasaray, bu sezon 32 maçta 82 kez fileleri havalandırdı. Ligin en çok gol atan ve yiyen takımı konumundalar.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.