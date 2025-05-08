Galatasaray son 3 sezonda büyük hakimiyet kurdu!

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk ile birlikte son 3 sezonda rakiplerine büyük fark attı. Son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, 5. yıldız için artık geri sayıma geçti. Cimbom, Okan Buruk yönetimindeki son 3 sezonda liderlik koltuğunda uzun süre oturmayı başardı.
BÜYÜK ÜSTÜNLÜK
Galatasaray, 108 haftalık süreçte, 72 haftayı lider olarak tamamladı. Geçen sezon 15, bir önceki sezon ise 25 hafta zirvede yer alan Aslan bu sezon da 32 haftada ligin en tepesinde olmayı başardı. 3 sezonda 72 haftayı lider olarak tamamlayan G.Saray, ezeli rakibi F.Bahçe'ye karşı büyük üstünlük kurdu.
BEŞİKTAŞ LİDER OLDU
2022-2023 sezonunda sadece 5 hafta lider olan Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, 2023-2024 sezonunda ise İsmail Kartal ile birlikte 22 hafta zirvenin sahibi oldu. Bu sezon Süper Lig'de hiçbir haftayı lider tamamlayamayan Sarı-Lacivertliler, bitime 4 hafta kala lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düştü. Fenerbahçe bu sezon hiç lider olamazken Beşiktaş'ın 2 hafta liderlik koltuğunda oturması dikkatleri çekti
Süper Lig'de bu sezon 32 maçta 26 galibiyet alan Okan Buruk, 2.59 puan ortalaması tutturdu. Galatasaray, bu sezon 32 maçta 82 kez fileleri havalandırdı. Ligin en çok gol atan ve yiyen takımı konumundalar.
BÜYÜK ÜSTÜNLÜK
Galatasaray, 108 haftalık süreçte, 72 haftayı lider olarak tamamladı. Geçen sezon 15, bir önceki sezon ise 25 hafta zirvede yer alan Aslan bu sezon da 32 haftada ligin en tepesinde olmayı başardı. 3 sezonda 72 haftayı lider olarak tamamlayan G.Saray, ezeli rakibi F.Bahçe'ye karşı büyük üstünlük kurdu.
BEŞİKTAŞ LİDER OLDU
2022-2023 sezonunda sadece 5 hafta lider olan Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, 2023-2024 sezonunda ise İsmail Kartal ile birlikte 22 hafta zirvenin sahibi oldu. Bu sezon Süper Lig'de hiçbir haftayı lider tamamlayamayan Sarı-Lacivertliler, bitime 4 hafta kala lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düştü. Fenerbahçe bu sezon hiç lider olamazken Beşiktaş'ın 2 hafta liderlik koltuğunda oturması dikkatleri çekti
Süper Lig'de bu sezon 32 maçta 26 galibiyet alan Okan Buruk, 2.59 puan ortalaması tutturdu. Galatasaray, bu sezon 32 maçta 82 kez fileleri havalandırdı. Ligin en çok gol atan ve yiyen takımı konumundalar.