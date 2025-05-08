Galatasaray'da 5. yıldız için kutlama hazırlığı!

Süper Lig'de bitime 4 maç kala Fenerbahçe ile puan farkının 8'e çıkmasıyla şampiyonluğa çok yaklaşan Galatasaray'da tarihi bir heyecan yaşanıyor.
Sarı-kırmızılılar, evinde kalan Kayserispor ve Başakşehir maçlarında taraftarlarıyla bütünleşmeyi hedefliyor. 25. şampiyonluk ve 5. yıldız hedefine çok yakın olan sarı-kırmızılılarda tribün şovların olması planlanıyor.
Son yıllarda unutulmaz koreografilerle dikkat çeken Galatasaray tribünlerinde 5. yıldız yönelik hazırlıkların olduğu öğrenildi. Aynı şekilde şu anda devam eden ışıklandırma çalışmalarıyla beraber yıllarca hafızalarda kalacak bir kutlama olması amaçlanıyor.
Sarı-kırmızılılar, evinde kalan Kayserispor ve Başakşehir maçlarında taraftarlarıyla bütünleşmeyi hedefliyor. 25. şampiyonluk ve 5. yıldız hedefine çok yakın olan sarı-kırmızılılarda tribün şovların olması planlanıyor.
Son yıllarda unutulmaz koreografilerle dikkat çeken Galatasaray tribünlerinde 5. yıldız yönelik hazırlıkların olduğu öğrenildi. Aynı şekilde şu anda devam eden ışıklandırma çalışmalarıyla beraber yıllarca hafızalarda kalacak bir kutlama olması amaçlanıyor.