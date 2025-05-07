Galatasaray taraftarı, Osimhen için kampanya istiyor!

Galatasaray taraftarlarının dijital dünyadaki buluşma noktası olan Webaslan, Victor Osimhen için dikkat çekici bir anket açtı.
Sarı-kırmızılı takıma gönül vermiş taraftarlara, "Victor Osimhen'in bonservisi için kampanya başlatılsa, destek olur musunuz?" sorusu soruldu.
Ankete katılan 66.138 kişiden yüzde 97.9'una denk gelen 64.741 Galatasaraylı "Evet" cevabını verdi. Sadece 1404 taraftar Osimhen kampanyasına 'hayır' cevabını verdi.
Galatasaraylı taraftarlar, daha önce de Osimhen'in 75 milyon Euro'luk bonservisi için sosyal medyadan kulüp yönetimine kampanya çağrısı yapmıştı.
Sarı-kırmızılı takıma gönül vermiş taraftarlara, "Victor Osimhen'in bonservisi için kampanya başlatılsa, destek olur musunuz?" sorusu soruldu.
Ankete katılan 66.138 kişiden yüzde 97.9'una denk gelen 64.741 Galatasaraylı "Evet" cevabını verdi. Sadece 1404 taraftar Osimhen kampanyasına 'hayır' cevabını verdi.
Galatasaraylı taraftarlar, daha önce de Osimhen'in 75 milyon Euro'luk bonservisi için sosyal medyadan kulüp yönetimine kampanya çağrısı yapmıştı.