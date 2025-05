NBA playoffları'nda bu gece hem Doğu hem Batı Konferansı'nda unutulmaz anlara sahne olan iki karşılaşma oynandı; New York Knicks bir kez daha Boston'da mucize yazarken, Oklahoma City Thunder tarihi bir hücum performansıyla Denver'ı dağıttı.



New York Knicks 91-90 Boston Celtics (2-0)



New York Knicks, Doğu Konferansı yarı final serisinin ikinci maçında Boston Celtics karşısında bir kez daha 20 sayılık farkı kapatarak 91-90'lık galibiyetle seride 2-0 öne geçti. TD Garden'da oynanan maçta Knicks, üçüncü çeyrekte 20 sayı geriye düşmesine rağmen, son çeyrekteki etkili oyunuyla galibiyeti elde etti.



Josh Hart, 23 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, Karl-Anthony Towns 21 sayı ve 17 ribauntla double-double yaptı. Jalen Brunson, maçın son 12.7 saniyesinde attığı iki serbest atışla takımını öne geçirdi. Mikal Bridges ise son saniyelerde Jayson Tatum'un topunu çalarak galibiyeti perçinledi.



Celtics cephesinde Jaylen Brown ve Derrick White 20'şer sayıyla oynadı. Ancak takım olarak üç sayı çizgisinin gerisinden 40'ta 10 isabetle oynayan Celtics, son çeyrekte sekiz dakika boyunca saha içi isabeti bulamayarak büyük bir çöküş yaşadı. Kristaps Porzingis, hastalığı nedeniyle sadece 14 dakika süre alarak 8 sayı ve 4 ribauntla katkı sağladı.







Oklahoma City Thunder 149-106 Denver Nuggets (1-1)



Batı Konferansı yarı final serisinin ikinci maçında Oklahoma City Thunder, Denver Nuggets'ı 149-106 gibi farklı bir skorla mağlup ederek seride durumu 1-1'e getirdi. Thunder, ilk yarıda attığı 87 sayıyla NBA playoff tarihinin bir devrede en fazla sayı atan takımı oldu. Shai Gilgeous-Alexander, sadece üç çeyrekte 34 sayı ve 8 asistle oynayarak galibiyetin mimarı oldu. Thunder, maç boyunca 12 top çalma ve etkili savunma performansıyla Nuggets'ı oyundan düşürdü. Nikola Jokic, 17 sayıyla sınırlı kalırken, Nuggets'ın savunması Thunder'ın hücum gücüne karşı koyamadı.



Bu galibiyetle Thunder, aynı playoff serisinde iki farklı maçta 40 sayı ve üzeri farkla kazanan ilk takım oldu. Serinin üçüncü maçı, Denver'da oynanacak ve her iki takım için de kritik bir öneme sahip olacak.



Knicks, serinin üçüncü maçını 10 Mayıs Cumartesi günü Madison Square Garden'da oynayacak. Thunder ise serinin üçüncü maçında Denver'a konuk olacak.