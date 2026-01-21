Galatasaray ve Atletico Madrid yemekte buluştu

Galatasaray yönetimi, Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesi Atletico Madridli yöneticileri yemekte ağırladı.
Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, GS TV'ye yaptığı açıklamada "Arda Turan, Galatasaray'da yetişmiş bir oyuncuydu. Kendisi iftihar ettiğimiz bir oyuncumuz. İki kulübün kardeşliği pekişti. Atletico Madrid ile her zaman oynamayı bekliyoruz inşallah." dedi.
Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo "Arda Turan, Türkiye'nin fahri konsolosu gibiydi. Çok iyi bir oyuncumuzdu" ifadelerini kullandı.
