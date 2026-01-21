Karşıyaka'da Basatemür yeni transferlere güveniyor

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta ikinci devrenin ilk 2 maçında Afyonspor'la 0-0 (D) berabere kalıp, lider Kütahyaspor'a 1-0 yenilerek zirvenin 7 puan gerisine düşen Karşıyaka'da teknik direktör Burhanettin Basatemür, ara transfer döneminde Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden transfer edilen oyuncularına kol kanat gerdi. Karşıyakalı taraftarlar, zirve yarışındaki rakipleri Kütahyaspor ve Eskişehirspor'un tecrübeli oyuncuları transfer ederken, Karşıyaka yönetiminin ise amatör ligden transfer yapması nedeniyle tepkilerini dile getirirken; yeşil-kırmızılı takımın tecrübeli çalıştırıcısı Burhanettin Basatemür, eleştirilere karşı oyuncularına kalkan oldu.Kütahyaspor karşısında oyun ve mücadele anlamında daha iyi olmalarına rağmen sahadan puansız ayrılmanın üzücü olduğunu dile getiren Karşıyaka Teknik Direktörü Basatemür, "Devre arası transfer dönemi oyuncu almak bizim için çok zordu. Birçok oyuncu ile görüştük ancak maalesef maddi şartlar yüzünden olmadı. Buna rağmen bütçemize uygun iyi oyuncular aldık ve bundan da mutsuz değiliz. İyi oynadıkları bir maç sonrası, yeni gelen oyuncularımıza yapılan çok gereksiz ve haksız eleştiriler oldu. İlk maçları olmasına rağmen, birkaç hata hariç çok da iyi oynadılar ve biz onlara destek olmaya devam etmeliyiz" diye konuştu.Karşıyaka'nın deneyimli çalıştırıcısı şöyle devam etti: "Bu sezon üç tane hedefimiz vardı. Birincisi, bütçemize uygun oyuncular alıp borçlanmamak ve ileride kulübümüze transfer yasakları yaşatmamak. İkincisi altyapımızdan ve çevreden alacağımız oyunculara da fırsatlar vererek onları yetiştirmek ve satışları ile kaynaklar üretmek. Üçüncüsü de bu ligden kurtulmak. Üç hedefimiz de hala önümüzde duruyor. Sezon sonu geldiğinde hepsinin gerçekleşmiş olacağını hep beraber göreceğiz inşallah. Bir sayfamızın dediği gibi: En çok biz üzüldük, en çok biz sevineceğiz."Karşıyaka Spor Kulübü Yönetim Kurulu yazılı bir açıklama yaparak birlik beraberlik çağrısında bulundu. Yeşil-kırmızılılar futbol, basketbol ve voleybolda teknik ekiplere ve sporculara güvendiklerinin altını çizdi. Yapılan bildiride şu ifadelere yer verildi: "Birlikteyiz, güçlüyüz, inancımız tam. Futbol takımımıza da kulübümüzün çatısı altındaki tüm branşlarımıza da güvenimiz tamdır. Sahada ter döken tüm sporcularımıza, teknik ekiplerimize ve emek veren çalışanlarımıza inancımız sonsuzdur. Çünkü biz bu camiada herkesin iyi niyetle, Karşıyaka armasına yakışır şekilde mücadele ettiğini biliyoruz. Asıl önemli olan; niyetin temiz olması, giyilen formanın ağırlığını hissetmek ve son ana kadar mücadeleyi bırakmamaktır. Bizim gördüğümüz tablo nettir: Kötü niyet yoktur. Karşıyaka'nın karakteri yalnızca sahada kazanmakla değil; zor zamanlarda kenetlenmek, birbirine sahip çıkmak ve birlikte durabilmekle tanımlanır. Sezonlarımız henüz bitmemiştir. Yolun sonu gelmeden hiçbir hedeften vazgeçilmez."