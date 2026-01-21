Icardi, Atletico maçında şans bulamadı!

Galatasaray forması giyen Mauro Icardi, Atletico Madrid maçında yedek kaldı.
Arjantinli golcü, Victor Osimhen'in takıma geri dönmesiyle birlikte Atletico Madrid maçına yedek kulübesinde başladı. Icardi, mücadeleyi de yedek kulübesinde tamamladı.
Okan Buruk'un Victor Osimhen'in yokluğunda sürekli olarak forma verdiği Icardi'yi hamle oyuncusu olarak da düşünmemesi dikkat çekti.
Galatasaray forması altında bu sezon 27 maçta süre bulan Icardi, 10 gol attı ve 2 asist yaptı.
