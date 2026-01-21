Iğdır FK, İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırdı

Sezona Çağdaş Çavuş ile başlayan Alagöz Holding Iğdır FK, alınan sonuçların ardından teknik direktör değişikliğine giderek ligin 5'inci haftasında takımın başına İbrahim Üzülmez'i getirdi.



Üzülmez yönetiminde çıktığı 18 maçtan 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi alan yeşil-beyazlılar, teknik direktör değişikliğine gitti.



Kulüpten yapılan açıklamada İbrahim Üzülmez ile karşılıklı anlaşma sonucu ayrılığın gerçekleştirildiği bildirildi.