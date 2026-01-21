21 Ocak
Galatasaray-Atletico Madrid
1-1
21 Ocak
Qarabag FK-E. Frankfurt
3-2
21 Ocak
Bayern Munih-Union St.Gilloise
2-0
21 Ocak
Chelsea-Pafos FC
1-0
21 Ocak
Marsilya-Liverpool
0-3
21 Ocak
Slavia Prag-Barcelona
2-4
21 Ocak
Atalanta-Athletic Bilbao
2-3
21 Ocak
Juventus-Benfica
2-0
21 Ocak
Newcastle-PSV Eindhoven
3-0

Karabağ'dan son nefeste kritik zafer

UEFA Şampiyonlar Ligi 7. haftasında Eintracht Frankfurt'u konuk eden Karabağ, 90+4'te bulduğu golle sahadan 3-2 galip ayrılarak puanını 10'a yükseltti.

21 Ocak 2026 23:03
Haber: Sporx.com
Karabağ'dan son nefeste kritik zafer
UEFA Şampiyonlar Ligi 7. hafta karşılaşmasında Karabağ sahasında Eintracht Frankfurt'u ağırladı.
 
Tevfik Behramov Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 3-2 kazandı.
 
İlk yarıda iki takım golleri erken buldu. Karabağ 4. dakikada Camilo Duran ile öne geçti. Franfurt'ta Can Uzun 10. dakikada skoru eşitledi. İlk yarı bu skorla sona erdi.
 
İkinci yarının son bölümünde Frankfurt 78. dakikada Fares Chaibi ile penaltıdan öne geçti ancak bu seviç fazla sürmedi. İki dakika sonra Karabağ adına tekrar Camilo Duran sahneye çıktı ve skoru 2-2 yaptı.
 
Maç tam bitti derken 90+4'te Karabağ'da Bahlul Mustafazada ağları havalandırdı ve takımına maçı kazandırdı.
 
Bu sonuçla birlikte Karabağ 10 puan olurken, Eintracht Frankfurt 4 puanda kaldı.
 
Devler Ligi'nin sonraki maçında Karabağ, Liverpool'a konuk olacak. Frankfurt ise Tottenham'ı ağırlayacak.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
