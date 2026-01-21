Karabağ'dan son nefeste kritik zafer

UEFA Şampiyonlar Ligi 7. hafta karşılaşmasında Karabağ sahasında Eintracht Frankfurt'u ağırladı.

Tevfik Behramov Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 3-2 kazandı.

İlk yarıda iki takım golleri erken buldu. Karabağ 4. dakikada Camilo Duran ile öne geçti. Franfurt'ta Can Uzun 10. dakikada skoru eşitledi. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarının son bölümünde Frankfurt 78. dakikada Fares Chaibi ile penaltıdan öne geçti ancak bu seviç fazla sürmedi. İki dakika sonra Karabağ adına tekrar Camilo Duran sahneye çıktı ve skoru 2-2 yaptı.

Maç tam bitti derken 90+4'te Karabağ'da Bahlul Mustafazada ağları havalandırdı ve takımına maçı kazandırdı.

Bu sonuçla birlikte Karabağ 10 puan olurken, Eintracht Frankfurt 4 puanda kaldı.

Devler Ligi'nin sonraki maçında Karabağ, Liverpool'a konuk olacak. Frankfurt ise Tottenham'ı ağırlayacak.