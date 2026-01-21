21 Ocak
Galatasaray-Atletico Madrid
1-162'
21 Ocak
Qarabag FK-E. Frankfurt
1-160'
21 Ocak
Bayern Munih-Union St.Gilloise
23:00
21 Ocak
Chelsea-Pafos FC
23:00
21 Ocak
Marsilya-Liverpool
23:00
21 Ocak
Slavia Prag-Barcelona
23:00
21 Ocak
Atalanta-Athletic Bilbao
23:00
21 Ocak
Juventus-Benfica
23:00
21 Ocak
Newcastle-PSV Eindhoven
23:00

Süper Lig'de 27. hafta maçlarının tarihleri değişti

TFF, A Milli Takım'ın Dünya Kupası play-off karşılaşmaları öncesinde Süper Lig'in 27. hafta maçlarının tarihlerinin öne alındığını açıkladı.

21 Ocak 2026 17:00 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2026 17:05
Süper Lig'de 27. hafta maçlarının tarihleri değişti
TFF, A Milli Takım'ın Dünya Kupası play-off karşılaşmaları öncesinde Süper Lig'in 27. hafta maçlarının tarihlerinin öne alındığını duyurdu.

İşte TFF'nin açıklaması:

"A Millî Takımımızın Mart ayında oynayacağı ve 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılım için kritik öneme sahip olan play-off maçlarımız öncesinde, 20, 21 ve 22 Mart tarihlerinde oynanacak olan Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu 27. hafta müsabakalarının tarihleri 17, 18 ve 19 Mart olarak değiştirilmiştir. Avrupa kupalarında mücadele eden takımlarımızın 17, 18 ve 19 Mart tarihlerinde oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükselmeleri halinde, bu takımlarımızın 27. haftada oynayacakları lig müsabakaları ileri bir tarihe ertelenecektir. Erteleme maçlarının oynanacağı tarihler daha sonra ilan edilecektir."
 26. Hafta (13-14-15 Mart)

Kocaelispor - Konyaspor
Gençlerbirliği - Beşiktaş
Göztepe - Alanyaspor
Galatasaray - Başakşehir
Antalyaspor - Gaziantep FK
Trabzonspor - Rizespor
Samsunspor - Kayserispor
Kasımpaşa - Eyüpspor
Karagümrük - Fenerbahçe

Öne alınan 27. hafta (17-18-19 Mart)


Göztepe - Galatasaray
Beşiktaş - Kasımpaşa
Başakşehir - Antalyaspor
Eyüpspor - Trabzonspor
Kayserispor - Karagümrük
Fenerbahçe - Gaziantep
Konyaspor - Gençlerbirliği
Alanyaspor - Kocaelispor
Rizespor - Samsunspor

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
