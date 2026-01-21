Süper Lig'de 27. hafta maçlarının tarihleri değişti

TFF, A Milli Takım'ın Dünya Kupası play-off karşılaşmaları öncesinde Süper Lig'in 27. hafta maçlarının tarihlerinin öne alındığını duyurdu.
İşte TFF'nin açıklaması:
"A Millî Takımımızın Mart ayında oynayacağı ve 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılım için kritik öneme sahip olan play-off maçlarımız öncesinde, 20, 21 ve 22 Mart tarihlerinde oynanacak olan Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu 27. hafta müsabakalarının tarihleri 17, 18 ve 19 Mart olarak değiştirilmiştir. Avrupa kupalarında mücadele eden takımlarımızın 17, 18 ve 19 Mart tarihlerinde oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükselmeleri halinde, bu takımlarımızın 27. haftada oynayacakları lig müsabakaları ileri bir tarihe ertelenecektir. Erteleme maçlarının oynanacağı tarihler daha sonra ilan edilecektir."
26. Hafta (13-14-15 Mart)
Kocaelispor - Konyaspor
Gençlerbirliği - Beşiktaş
Göztepe - Alanyaspor
Galatasaray - Başakşehir
Antalyaspor - Gaziantep FK
Trabzonspor - Rizespor
Samsunspor - Kayserispor
Kasımpaşa - Eyüpspor
Karagümrük - Fenerbahçe
Öne alınan 27. hafta (17-18-19 Mart)
Göztepe - Galatasaray
Beşiktaş - Kasımpaşa
Başakşehir - Antalyaspor
Eyüpspor - Trabzonspor
Kayserispor - Karagümrük
Fenerbahçe - Gaziantep
Konyaspor - Gençlerbirliği
Alanyaspor - Kocaelispor
Rizespor - Samsunspor
İşte TFF'nin açıklaması:
"A Millî Takımımızın Mart ayında oynayacağı ve 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılım için kritik öneme sahip olan play-off maçlarımız öncesinde, 20, 21 ve 22 Mart tarihlerinde oynanacak olan Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu 27. hafta müsabakalarının tarihleri 17, 18 ve 19 Mart olarak değiştirilmiştir. Avrupa kupalarında mücadele eden takımlarımızın 17, 18 ve 19 Mart tarihlerinde oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükselmeleri halinde, bu takımlarımızın 27. haftada oynayacakları lig müsabakaları ileri bir tarihe ertelenecektir. Erteleme maçlarının oynanacağı tarihler daha sonra ilan edilecektir."
26. Hafta (13-14-15 Mart)
Kocaelispor - Konyaspor
Gençlerbirliği - Beşiktaş
Göztepe - Alanyaspor
Galatasaray - Başakşehir
Antalyaspor - Gaziantep FK
Trabzonspor - Rizespor
Samsunspor - Kayserispor
Kasımpaşa - Eyüpspor
Karagümrük - Fenerbahçe
Öne alınan 27. hafta (17-18-19 Mart)
Göztepe - Galatasaray
Beşiktaş - Kasımpaşa
Başakşehir - Antalyaspor
Eyüpspor - Trabzonspor
Kayserispor - Karagümrük
Fenerbahçe - Gaziantep
Konyaspor - Gençlerbirliği
Alanyaspor - Kocaelispor
Rizespor - Samsunspor