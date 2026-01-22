21 Ocak
Galatasaray-Atletico Madrid
1-1
21 Ocak
Qarabag FK-E. Frankfurt
3-2
21 Ocak
Bayern Munih-Union St.Gilloise
2-0
21 Ocak
Chelsea-Pafos FC
1-0
21 Ocak
Marsilya-Liverpool
0-3
21 Ocak
Slavia Prag-Barcelona
2-4
21 Ocak
Atalanta-Athletic Bilbao
2-3
21 Ocak
Juventus-Benfica
2-0
21 Ocak
Newcastle-PSV Eindhoven
3-0

Fenerbahçe Beko, Bologna'yı deplasmanda yıktı!

Fenerbahçe Beko, EuroLeague 23. hafta maçında Virtus Bologna'yı deplasmanda 85-80 mağlup etti.

calendar 22 Ocak 2026 00:35 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2026 00:46
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Beko, Bologna'yı deplasmanda yıktı!
Fenerbahçe Beko, EuroLeague 23. hafta karşılaşmasında Virtus Bologna ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe, Bologna karşılaşmasını 85-80 kazandı ve EuroLeague'de üst üste ikinci galibiyetini elde etti.

Salon: Virtus Arena

Hakemler: Juan Carlos Garcia, Saulius Racys, Saso Petek

Virtus Bologna: Edwards 35, Pajola 4, Alston Jr. 14, Diouf 3, Akele, Niang 6, Hackett 2, Morgan 14, Jallow 2

Fenerbahçe Beko: Melih Mahmutoğlu 3, Hall 7, Biberovic 15, Melli, Birch 4, Bacot 2, Horton-Tucker 28, De Colo 12, Onuralp Bitim 6, Jantunen 8

1. Periyot: 25-22

Devre: 47-40

3. Periyot: 60-65

Beş faulle çıkan: 39.59 Hackett (Virtus Bologna)

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
