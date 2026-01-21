21 Ocak
Galatasaray-Atletico Madrid
1-163'
21 Ocak
Qarabag FK-E. Frankfurt
1-161'
21 Ocak
Bayern Munih-Union St.Gilloise
23:00
21 Ocak
Chelsea-Pafos FC
23:00
21 Ocak
Marsilya-Liverpool
23:00
21 Ocak
Slavia Prag-Barcelona
23:00
21 Ocak
Atalanta-Athletic Bilbao
23:00
21 Ocak
Juventus-Benfica
23:00
21 Ocak
Newcastle-PSV Eindhoven
23:00

Manisa FK'da Diony fırtınası esiyor

Manisa Futbol Kulübü'nde Lois Diony, bu sezon 11 gol ve 1 asistlik performansıyla takımı sırtlayan isimlerin başında geliyor.

calendar 21 Ocak 2026 17:11
Trendyol 1'inci Lig'de son olarak deplasmanda Hatayspor'la 2-2 berabere kalan 27 puana sahip 14'üncü sıradaki Manisa Futbol Kulübü'nde Lois Diony fırtınası esiyor.

Sezon başında Bandırmaspor'dan transfer edilen 33 yaşındaki Fransız forvet bu sezon attığı gollerle siyah-beyazlıları birçok maçta ipten aldı.

Son Hatayspor deplasmanında da ağları havalandıran tecrübeli forvet 11 gole ulaştı. Manisa FK ile 21 maça çıkan Diony, bin 733 dakika sahada kalarak takımın en önemli kozu oldu. Takımı için 1 kez de asist yapan Fransız, 12 gole direkt katkı vermiş oldu.
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
